З Днем незалежності України: Зібров, Бужинська, SOWA та інші зірки вітають українців зі святом!

Сьогодні Україна святкує 34-ту річницю Незалежності!

День Незалежності України у 2025: історія свята

Павло Зібров, Народний артист України

«Дорогі українці, вітаю вас із Днем Незалежності — святом нашого серця, коли ми згадуємо, як важливо берегти свій дім і цінувати тих, хто його захищає. Дякую нашим захисникам і захисницям за силу, відданість і любов до України. Хай у ваших домівках завжди звучить сміх, хай лунає пісня, а серця будуть сповнені віри й любові. Ми — єдина родина, і разом напишемо найкращі сторінки в історії нашої країни. Зі святом, дорогі мої! Слава Україні!».

SOWA, співачка

«Для мене незалежність — це не лише про державність чи дату в календарі, а передусім про свободу бути собою. Важливо говорити українською, відчувати єдність і плекати повагу до нашої історії та Героїв. Справжнє відчуття незалежності я відчуваю завдяки людям — українцям, які щодня борються за своє право жити вільно. Мова для мене — це наш щит та ідентифікація, а її збереження є ключем до майбутнього країни. Я щиро бажаю кожному усвідомити особисту відповідальність за наше завтра. З Днем Незалежності, моя Україно!».

Катерина Бужинська, Народна артистка України

«Українці, сьогодні я хочу привітати кожного з нас із цим особливим днем — днем нашої любові до рідної землі, до нашої України! Ми з вами знаємо, що «Україна — це ми» то не просто слова з моєї пісні, це стан душі, це наші співучі серця, теплі вечори, щирі обійми й та сила, яка не дає нам упасти навіть у найважчі часи. Хочу побажати, щоб у кожній хаті лунав сміх, у кожному місті й селі панував мир, а в серцях горіло світле відчуття гордості за нашу Батьківщину. Щоб наша пісня — пісня про любов, єдність і красу нашого краю — звучала гучно і впевнено на весь світ! Перемоги нам в миру! Нехай прийде той день, коли ми знову зберемося всі разом, піднімемо келихи і просто обіймемось».

Julik, співак

«Для мене цей день — визначний в історії нашої країни. Країни, яка не здалася і не здається крізь роки страшної, кровопролитної війни. Ми — одна з найсильніших націй, як ментально, так і фізично. І хто б там що не казав — моя Україна, моя земля, мій народ — це приклад для всіх. Я гордо і з любов’ю кажу: я з України!

Нехай цей день стане для багатьох не лише святом, а й моментом глибокого усвідомлення нашої незламності, нагадуванням про силу духу та єдність, які нас тримають. Ми пройшли і проходимо через найтяжчі випробування, але навіть у темні часи залишаємося світлом одне для одного.

Я мрію і щиро бажаю, щоб та клята війна якнайшвидше завершилася. Щоб на нашій землі знову панували спокій, сміх дітей, мирні ранки та впевненість у завтрашньому дні. Щоб вільна, сильна та незалежна Україна розквітала, а кожен з нас пишався тим, що є її частиною. Ми — нація, яка вміє любити, боротися, допомагати та перемагати. І я знаю, що попереду — тільки перемога».

Ігор Целип, співак

«Вітаю з Днем Незалежності! Сьогодні незалежність — це не лише державність, а щоденна можливість бути собою: говорити українською, творити українське, жити вільно і з гідністю. Цей день нагадує нам про внутрішню силу і незламність українців, які навіть у найтемніші часи залишаються світлом для інших — допомагають, воюють, волонтерять, співають і не здаються. Кожен з нас робить свій внесок у незалежність — хтось захищає країну, хтось творить, працює чи підтримує інших. Мова формує нашу культуру, мислення та ідентичність, тому плекати її треба кожного дня.

Бажаю всім зберігати цю силу, підтримувати один одного і відчувати гордість за нашу країну. Нехай цей день буде сповнений пам’яттю, присутністю і щирими емоціями, які об’єднують нас усіх. Слава Україні! Героям Слава!».

ZHANNET, співачка

«Любі українці, з Днем Незалежності! Сьогодні незалежність — це не просто дата в календарі чи політичний статус, це щоденна боротьба та право жити за власними правилами, говорити рідною мовою, розвивати нашу культуру та будувати майбутнє для дітей без зовнішнього примусу. Особливо зараз ми усвідомлюємо, що свобода — це цінність, яку потрібно щодня захищати.

Бажаю всім миру, єдності та віри у краще майбутнє. Підтримуйте одне одного, любіть Україну, розвивайте українське та бережіть нашу культуру й мову. Нехай цей день буде сповнений гордістю за нашу країну, теплом родини та вірою у світле майбутнє. Слава Україні!».

ANGELA, співачка

«Дорогі українці! Сьогодні ми святкуємо не просто дату в календарі — ми святкуємо нашу свободу, нашу гідність та нашу незламність. Для мене, як для співачки, незалежність — це можливість творити українське, ділитися своєю музикою і серцем з вами, а для мене, як для мами, це шанс виховувати дітей у вільній та люблячій країні.

Нехай у кожному домі панує мир, тепло та взаємопідтримка. Бережімо нашу культуру, нашу мову та нашу землю, бо Україна — це ми, наші мрії та наші серця. З Днем Незалежності! Любові, світла та віри у велике майбутнє нашої України!».