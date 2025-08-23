Фильмы Marvel: официальная хронология для просмотра
Если вы давно планируете познакомиться поближе со вселенной Marvel, то лучше всего браться за это серьезное дело, хорошенько подготовившись. А именно – составив список фильмов в правильной хронологии, чтобы максимально погрузиться в фантастическую кино вселенную.
Независимо от того, хотите ли вы «идти» в порядке выпуска Marvel, в хронологическом порядке или в окончательном порядке, который включает в себя каждый проект, короткометражный или полнометражный фильмы, мы собрали для вас список, который охватывает всё!
Приготовьтесь засесть за просмотр с огромным ведром попкорна, потому что вам много, очень много времени, но поверьте, оно того стоит.
Итак, вариант 1. Как смотреть фильмы Marvel в хронологическом порядке:
Капитан Америка: Первый мститель
Капитан Марвел
Железный человек
Невероятный Халк
Железный человек 2
Тор
Мстители
Тор: Темный Мир
Железный человек 3
Капитан Америка: Зимний солдат
стражи Галактики
Стражи Галактики Том. 2
Мстители: Эра Ультрона
Человек-муравей
Капитан Америка: Гражданская война
Черная пантера
Человек-паук: Возвращение домой
Черная вдова
Доктор Стрэндж
Тор: Рагнарёк
Человек-муравей и Оса
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Финал
Шанг-Чи и легенда десяти колец
Человек-паук: Вдали от дома
Вечные
Человек-паук: Пути домой нет
Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
Вариант 2. Как смотреть фильмы Marvel в порядке по дате выпуска:
Фаза 1:
Железный человек
Железный человек 2
Тор
Капитан Америка: Первый мститель
Мстители
Фаза 2:
Железный человек 3
Тор: Темный Мир
Капитан Америка: Зимний солдат
Стражи Галактики
Мстители: Эра Ультрона
Человек-муравей
Фаза 3:
Капитан Америка. Гражданская война
Доктор Стрэндж
Стражи Галактики 2
Человек-паук: Возвращение домой
Тор: Рагнарёк
Черная пантера
Мстители: Война бесконечности
Человек-муравей и Оса
Капитан Марвел
Мстители: Финал
Человек-паук: Вдали от дома
Фаза 4:
Черная вдова
Шанг-Чи и легенда десяти колец
Вечные
Человек-паук: Пути домой нет
Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
Вариант 3. Полное погружение во вселенную! Как смотреть все фильмы, сериалы, ТВ-шоу касающиеся происходящего во вселенной Marvel в хронологическом порядке:
Капитан Америка: Первый мститель
Агент Картер (Marvel One-Shot)
Агент Картер 1 -2 сезон
Капитан Марвел
Железный человек
Невероятный Халк
Железный человек 2
Консультант (Marvel One-Shot)
Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора (Marvel One-Shot)
