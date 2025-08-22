Драматичний фільм «Шкодуючи за тобою» стартує у прокаті вже цього року

Kinomania Film Distribution дропнули офіційний український трейлер драми «Шкодуючи за тобою» від режисера Джоша Буна («Винні зірки», «Нові мутанти»). Головні ролі у фільми зіграли Еллісон Вільямс («М3ҐАН», «Пастка», серіал «Дівчата»), Маккенна Ґрейс («Капітан Марвел», франшиза «Мисливці на привидів»), Дейв Франко («Ілюзія обману», «Сусіди»), Мейсон Темз («Чорний телефон», «Як приборкати дракона») та інші. Картину знято за мотивами світового бестселера Коллін Гувер.

Драма «Шкодуючи за тобою»: сюжет

Морґан Ґрант (Еллісон Вільямс) прагне вберегти доньку Клару (Маккенна Ґрейс) від власних помилок юності, але дівчина відчайдушно шукає власний шлях. Трагедія, що назавжди змінює їхнє життя, ставить під загрозу крихкі стосунки в їхній родині. На тлі болю і нерозуміння мати знаходить розраду в давньому другові (Дейв Франко), а донька — у місцевому бунтарі (Мейсон Темз). Таємниці та заборонені почуття загрожують роз’єднати сімʼю остаточно.