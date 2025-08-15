Яким вийшов кліп для Барських, сюжет якого знав лише Бадоєв?

Макс Барських – Mine: інформація про кліп

– Чесно? Я сам не розумію, що ми сьогодні знімаємо, – саме з цих слів Макса розпочалися зйомки четвертого англомовного треку з майбутньої платівки артиста. Вперше за всю співпрацю тандему Бадоєв–Барських режисер виступив ще й у ролі хореографа-постановника.

Зйомки нового відео припали на наймасованішу балістичну атаку на Київ. Формула знімального дня була простою: година роботи – дві в укритті. Саме так створювався хореографічний відео дебют Бадоєва для цієї пісні.

Зйомки тривали добу в одному з павільйонів арт-заводу «Платформа», але були значно ускладнені нічною атакою. Більшу частину часу команда провела в укритті, чекаючи на відбій тривоги.

– Дуже сюрреалістичне відчуття – коли більшість часу, відведеного на зйомку, ти сидиш в укритті, а після відбою, маючи лише годину до наступної тривоги, мусиш відтворити на майданчику свято і легкість танцю… Потім знову повертаєшся в укриття. Для мене це психологічно набагато складніше, аніж повітряні тривоги під час концертів, – розповів Макс Барських.

Макс Барських – Mine: дивитись кліп онлайн

Історія кліпу розповідає про дежавю – через танець передається історія зустрічі, яка для головного героя перетворюється на мару.

Головну жіночу роль і партії танцівниці виконала Марія Боржкова – постійна учасниця балету Барських, яку артист ніжно називає «рибкою».