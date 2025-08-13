Ловіть добірку нових пісень серпня 2025 від українських артистів! Цей плейлист українських музичних новинок ми поповнюватимемо, тож слідкуй! 🙂

Маша Кондратенко –Мухи

Це перший сингл співачки після участі в Національному відборі на «Євробачення». «Мухи» — це історія боротьби між страхом і свободою. Людина, зіштовхуючись із власними обмеженнями, вчиться жити «тут і зараз» — як безстрашна муха, що літає над усім. Це метафора безстрашності, легкості та прийняття світу таким, яким він є — і себе такими, якими ми є.

– Трек «Мухи» — зухвала алегорія на нашу людську природу, – ділиться Маша Кондратенко. – Ми часто намагаємося контролювати те, що є природним і вільним — і в цьому прагненні втрачаємо власну справжню свободу та щирість. Страх і свобода можуть співіснувати, а справжня незалежність приходить через прийняття себе й власних обмежень, — коментує артистка. — Попри сенс, який ми вкладали в метафоричність та абсурдність наших образів, мені хотілося зберегти у пісні не лише легкість, а й своєрідну безтурботність та наївність, яких нам зараз так бракує.

Olya Shelby – «Закохані»

13 серпня поп-рокова співачка та інфлюенсерка Olya Shelby презентує новий трек «Закохані». Це історія про закоханість, яка наповнює, надихає та пробуджує. Про стан, коли все навколо стає трішки яскравішим – не тому що ти когось ідеалізуєш, а тому що щиро відчуваєш. І в цьому – сила цього моменту.

– Я написала її ще до того, як це зі мною трапилось. Вона була як бажання відчути справжній зв’язок, без болю та без токсичності. Після «Кайданів» хотілось щось нове, про легкість, про початок, про щирість і коли це справді сталось пісня заграла зовсім по-новому, – ділиться Olya.

RANET – «Падаю в небо»

«Падаю в небо» – пісня-сповідь, яка звертається до моментів життя, що залишили слід у пам’яті й серці. Вона про зустріч, де між двома людьми трапляється справжня хімія. Про той стан, коли здається, що під тобою більше немає землі – лише небо, в яке ти падаєш з відкритими очима.

– Для мене «Падаю в небо» – це про емоційний політ, про той контраст, який часто присутній у стосунках. Сьогодні ти найщасливіша людина, а вже завтра – переглядаєш спільні фотографії і відчуваєш сум за тим, чого більше немає поруч. Ця пісня про світлі й темні сторони кохання, про його здатність підносити й залишати порожнечу, – розповідає RANET.

Нікіта Кісельов – Сніданок

«Сніданок» – це чуттєва історія про прості речі, які набувають особливої цінності поруч із коханою людиною: поцілунки зранку, обійми в обідню перерву і ніжність на вечерю. Це пісня про ту саму домашню магію, що сильніша за будь-які грандіозні побачення.

– Ми часто шукаємо щастя десь далеко, соцмережі взагалі зруйнували романтику в її класичному вигляді та матеріалізували кохання. Але я впевнений, що справжній емоційний затишок поруч з коханою людиною зігріває найбільше саме вдома, коли весь світ залишається позаду. Цей трек – про моє розуміння любові, щоденної, справжньої й щирої, – поділився Нікіта.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Забрала ніч

Український рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентує оновлену версію пісні «Забрала ніч», яка вперше побачила світ ще у 2021 році в альбомі «Вільні люди». Тоді композиція, попри свій емоційний потенціал, залишилась поза увагою широкої аудиторії – і саме це стало поштовхом до її повернення у новій, глибшій формі.

– Ми виконували її на акустичних концертах і бачили, як сильно вона відгукується людям. Саме це й переконало нас дати нове життя цій пісні. Ми її перезаписали, зробили більш потужне звучання: змінили оркестровку струнних, перезаписали вокал, додали живе звучання ударних і т.д. Тепер вона звучить так, як мала звучати від самого початку, – коментує Сергій Танчинець.

У цій версії гурт заглибився в інтимніші відтінки звучання. Нове аранжування стримане, але напружене, що дозволяє прожити емоції без зайвих думок.

YAKTAK – Не питай мене

YAKTAK кидає виклик самому собі і тим, хто звик до його колишнього звучання. Сингл «Не питай мене» – це момент, коли артист дорослішає, відкидає звичне і зриває всі шаблони. Він не боїться ризикувати, бути голосним, живим, справжнім. Більше емоцій. Більше драйву. Такого YAKTAK ще ніхто не бачив.

У кліпі до пісні, неочікувано для всіх, знялась популярна тіктокерка-мільйонниця Анастасія Тащук. Пісня «Не питай мене» про той момент, коли просто добре поруч з людиною. Коли не хочеться нічого обговорювати, не ставити зайвих питань – просто бути разом. Ніч, місто засинає, а ви ніби одні на весь світ. І хочеться, щоб це не закінчувалось.

– Я постійно шукаю нові форми, нові звуки, нові сенси. Цей трек — це абсолютно інший я. Ми працювали дуже багато, додали максимум енергії і я вірю — ви відчуєте це. Сподіваюсь, вам зайде цей новий вайб, – коментує виконавець.

Yalla – I lost my mind

Українська співачка YALLA представляє свій останній англомовний сингл I lost My Mind – щире та проникливе дослідження кохання, втрати та особистісного зростання. Пісня заглиблюється у вразливість, яка приходить з розлукою, вловлюючи емоційну турбулентність туги за кимось, кого більше немає поруч.

I lost My Mind починається з потужного зізнання: «Ти знаєш, що мені потрібно тебе поруч / Коли ти залишаєш мене, це відчувається так неправильно, так правильно». Ці рядки одразу задають тон треку, який коливається між бажанням та відчаєм. Виразний вокал YALLA проводить слухачів крізь холодну порожнечу ночей, проведених на самоті, та боротьбу за адаптацію до нової реальності після розбитого серця.

Sergii GArant – Досягай

Чи бували у вас моменти, коли здається, що все проти вас? Коли світ підсовує готові сценарії, а навколо тільки сумніви? Саме тоді важливо почути правильний сигнал. Новий сингл Sergii GArant – «Досягай» стає таким сигналом – музикою для тих, хто продовжує іти, навіть коли всі зупинилися.

Це не просто пісня. Це емоційний заклик не чекати ідеальних умов, а створювати їх самим. «Досягай» – трек для тих, хто з руїн вибудовує себе знову.

Geed – Космос

«Космос» – це зізнання у коханні, в якому немає умовностей, немає причин, немає логіки. Це про той стан, коли просто бачити людину – вже щастя, коли дотик, запах її одягу чи звук голосу — лікує сильніше, ніж будь-які слова. Це історія про любов, яка не потребує підстав, бо вона – справжня, беззаперечна, цілісна.

Співак розповів, що пісня народилася з глибоких почуттів до однієї конкретної людини, яка й досі займає важливе місце в його серці. Але, як це часто буває з щирою музикою, у цих словах може впізнати себе кожен.