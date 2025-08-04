Наталка Денисенко розлучається з Андрієм Федінчиком: актриса знялася для PlayBoy

У новому номері для видання PlayBoy українська акторка театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко постала в несподівано відвертому образі — не лише зовні, але й внутрішньо. У межах цього проєкту зірка вперше публічно прокоментувала особисті події, які довгий час залишалися поза увагою ЗМІ.

Зокрема, Наталка підтвердила те, про що інтернет-простір шепотів уже понад пів року: її стосунки з актором Андрієм Федінчиком добігли кінця. Вперше вона озвучила, що рішення про розлучення було її ініціативою. Попри складнощі, пов’язані з особистим вибором, обидвоє залишаються турботливими батьками та партнерами для свого сина. Їх поєднує глибокий зв’язок, який, як визнає Наталка, триватиме все життя. Обоє роблять усе можливе, аби зберігати повагу, підтримку та дружні стосунки – навіть у новій реальності.

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В інтерв’ю акторка вперше також розповіла про створення власного трансформаційного проєкту «Голос жінки», який народився у момент найглибшої внутрішньої кризи. «Коли світ навколо руйнувався, коли здавалося, що я втрачаю ґрунт під ногами, саме «Голос жінки» став для мене рятівною платформою», – ділиться Наталка.

Проєкт об’єднав ментальні, тілесні та духовні практики – ті, що допомогли їй відновити баланс, відчути внутрішній спокій та знову повірити в себе. Зі слів акторки, саме завдяки цьому внутрішньому шляху вона змогла не лише вистояти, а й розквітнути. Сьогодні «Голос жінки» став підтримкою для десятків інших жінок, які переживають особисті виклики, втрати чи переломні моменти. Наталка бачить своє майбутнє в тому, аби допомагати іншим знаходити сили, творити своє життя з чистого листа, відкривати нові сенси та впевнено крокувати вперед.