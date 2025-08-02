Поганці 2: Як розкривають різних жінок у світі анімаційного кіно?

У другій частині хітової анімації від DreamWorks герої не лише знову вирушають у небезпечну пригоду — з’являються нові героїні, які привносять у світ «Поганців» глибину, характер, силу і вразливість

Від губернаторки з темним минулим до інженерки-злодійки — «Поганці 2» показують, що жіночі персонажі в анімації можуть бути складними, харизматичними і головними рушіями сюжету. І це ще й весело.

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ДІАНА ХВОСТЕНКО

Український дубляж: Лілія Ребрик.

– Перша частина «Поганців» дублювалась 16 лютого 2022 року. Я добре це пам’ятаю. У повітрі була така напруга, що можна було різати. А я казала: «Як? Все буде добре. У нас мультик, у нас життя. Три роки по тому ми повертаємось. Та сама студія. Знову «Поганці», – згадує Лілія.

В англомовній версії повертається Зазі Бітц. Її Діана — лисиця, яка колись була відомою злочинницею Багряною Лапою, а нині — серйозна чиновниця, що намагається тримати місто в порядку. Але минуле не забуває — особливо, коли повертаються Поганці. «Протиставлення того, ким ми є і ким себе показуємо — це досвід, знайомий кожному», — каже Бітц. — «Вона справді змінилася, але вантаж старих рішень все ще з нею».

Її стосунки з Вовком — це поєднання флірту, напруги і взаємної поваги: «Вовк знає її таємницю, вона — єдина, хто вірить у його потенціал. Це створює глибокий зв’язок — навіть якщо проявляється він у вигляді бійки».

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КІТТІ КИЦЬ

Голос: Даніель Брукс

Абсолютна противага Діані — Кітті Киць. Номінантка на «Оскар» Даніель Брукс озвучує холоднокровну лідерку Поганок, стратегічну пантеру, яка звикла тримати усе під контролем. Її мета — здійснити найбільше пограбування в історії. І вона має для цього план.

«Їй не треба підвищувати голос, щоби її почули», — каже Брукс. — «Це стриманість, яка завжди потенційно небезпечна».

Кітті не жартує, не грає на публіку — вона діє. «Її мета — не просто золото. Це демонстрація сили: доказ того, що вона здатна на неможливе», — додає режисер П’єр Періфель.

СУСАННА ГАРПІЯ

Голос: Наташа Ліонн

Найнепередбачуваніша героїня стрічки — ворона Суссана Гарпія. Її озвучує Наташа Ліонн. Вона спеціалістка з психологічного впливу, емоційно точна і саркастична. У фільмі вона — головна маніпуляторка й найсильніший подразник для Гадського.

«Їхня динаміка — суцільне протистояння з фліртом», — ділиться Ліонн. — «Вона керує його емоціями з усмішкою. Це гра, але небезпечна». Їхній дует — один із найхаризматичніших у фільмі, заряджений нью-йоркською енергетикою. «Її театральність, її різкість — усе це ми змогли дозволити собі тільки в анімації», — каже Ліонн.

СВИНТІЯ

Український дубляж: Ярослава Кравченко

Оригінал: Марія Бакалова

У другій частині до дубляжу долучилась українська телеведуча, продюсерка та засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко. Вона вперше спробувала себе в анімаційному озвучуванні — і одразу з роллю яскравої героїні Свинтії.

«Свинтія. Вона неочікувана, відверта та смілива. Я думала, чи схожі ми. Думаю, так — бо часом у мене теж язик іде поперед думки», — жартує Кравченко.

В оригінальній версії Свинтію озвучила номінантка на «Оскар» Марія Бакалова. І це не випадково: за сюжетом Свинтія — болгарка, тож участь реальної болгарської акторки надала героїні автентичності. «Вона інженерка, фанатка злочинів, трохи дитина й трохи геній», — розповідає Бакалова. — «Саме ця суперечність робить її смішною й живою».

Свинтія ламає системи безпеки та підриває емоційну стійкість Гадського одночасно — ще один приклад того, як у «Поганцях 2» жіночі персонажі не лише колоритні, а й центральні для сюжету.

Цей фільм показує: жінки в анімації можуть бути глибокими, дотепними, зворушливими й безстрашними. Вони не фоном для пригод — вони й є пригода. І це не просто «правильний» тренд — це цікаво, сміливо і по-своєму зворушливо.