«Поганці» повернулися на великі екрани! У Києві відбулася зіркова премʼєра довгоочікуваного анімаційного фільму

30 липня у кінотеатрі Оскар в ТРЦ Gulliver пройшла яскрава премʼєра пригодницької комедії «Поганці 2» від студії DreamWorks Animation

Разом із харизматичними героями нової історії до кінотеатру завітали зірки українського дубляжу — телеведучі Ярослава Кравченко та Олександр Педан, які подарували свої голоси героям стрічки. На допрем’єрному показі також були присутні актори, представники ЗМІ, інфлюенсери та друзі фільму, які одними з перших занурилися у вибухову пригоду на великих екранах.

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Маленькі й дорослі гості події насолодилися атмосферою гумору, драйву та перевтілень — саме тим, за що глядачі полюбили «Поганців» ще з першої частини. Нові персонажі, несподівані повороти та знайома команда харизматичних антигероїв не залишили нікого байдужими.

Партнери прем’єри: Domino’s Pizza, Avalon, Socar, Київстар ТБ, Half&Half

Медіапартнери: Новий канал, ТиКиїв, Кінологічні вечорниці, Твій малюк та 4mama

«Поганці 2» вже у кіно — не пропустіть найсміливішу анімацію літа!