«Поганці 2»: хто з українських зірок озвучив героїв мультфільм

Улюблені голоси знову на великих екранах! Український дубляж анімаційного хіта «Поганці 2» повертається з новими барвами, яскравими інтонаціями та несподіваними голосами. Прем’єра фільму відбудеться 31 липня, і українські глядачі зможуть насолодитися не тільки захопливою історією, а й вишуканою роботою зірок дубляжу.

«Поганці 2» – дивіться трейлер українською мовою просто зараз:

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Артем Пивоваров, артист, музикант та автор пісень, знову подарував голос запальному та харизматичному Піраньйо: «Він справжній. У більшості випадків він не стримує емоцій. І в цьому, мені здається, є певний magic, тому що він створює в оточенні своїх друзів-поганців особливу атмосферу. Я б хотів мати такого друга».

Олександр Педан, шоумен і телеведучий, знову перевтілився у роль підступного професора Мармелада: «Ми геть не схожі. Він морська свинка, а я — Олександр Педан. Але в цьому і вся сіль, бо мені було дуже цікаво озвучувати взагалі не дотичного до себе поганця. Він хитрий. Він підступний. Він багато планує. Ми з ним абсолютно різні, але це так цікаво — перевтілитись саме в такого персонажа».

Також до дубляжу повернулася Лілія Ребрик — акторка та телеведуча, яка знову озвучила харизматичну Діану Хвостенко, лисицю-губернаторку: «Мій персонаж — губернаторка лисиця Діана Хвостенко. Харизматична, красива, хитра і мудра. Мені дуже цікаво працювати над таким персонажем. По-перше, бо це анімаційний фільм, і його будуть дивитись діти, а це найвибагливіший глядач. А коли ти знаєш, що будуть дивитись твої діти (у мене їх троє), то відповідальність зростає в сто разів».

Цього разу до зіркового складу приєдналася Ярослава Кравченко — телеведуча, продюсерка та засновниця «Дикого театру». Вона вперше спробувала себе у дубляжі, подарувавши свій голос яскравійі Свинтії — одну з нових «поганкат»: «Свинтія. Вона неочікувана, відверта та смілива. Я думала, чи схожі ми. Думаю, так, бо часом в мене теж часто язик йде поперед думки».

Фільм обіцяє ще більше пригод, гумору і глибоких сенсів, загорнутих у динамічну анімацію. А завдяки роботі українських зірок дубляж стає справжнім мистецтвом, що оживлює кожного персонажа на новому рівні.