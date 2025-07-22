Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист липня

Ловіть добірку нових пісень літа 2025 від українських артистів! Цей плейлист ми поповнюватимемо музичними новинками, які варто почути кожному. Тож слідкуй! 🙂

Anothers − «Ренесанс»

Рок-гурт Anothers презентує нову пісню «Ренесанс» разом із відео. Це історія про внутрішні трансформації, які проходить кожен, коли доводиться залишати старе і знаходити сили на новий крок у житті.

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Композиція звучить у стилі рок із софт-метал звучанням. Вона − про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що все втрачено. «Ренесанс» − це момент, коли ти наважуєшся почати рух вперед.

− Ця пісня − про наші особисті битви. Про те, як проходити крізь складні етапи, не втрачати себе і ставати прозорим до змін. Ми всі іноді падаємо, але саме через це набуваємо шанс на нове дихання, − говорить фронтмен Anothers.

Муаяд − «Дарма»

Робота «Дарма» − це візуальний експеримент у стилі мінімалізму, де кожен елемент говорить мовою тиші. Кліп знятий у порожній кімнаті з панорамними вікнами на Київ − місто, яке тут стає живим фоном, простором для самотності, внутрішніх діалогів і переосмислення.

Робота «Дарма» про внутрішній рух у зовнішньому спокої. Про те, як самотність резонує з архітектурою, простором і світлом. Про те, як можна говорити без слів.

− Ми вперше з моєю командою а69 знімали кліп повністю на дрон і це був неймовірний досвід. Було дуже драйвово: ми танцювали, знімали ризиковані трюки, імпровізували. Це був цікавий досвід і я сподіваюсь, глядачам подобається результат, − ділиться Муаяд.



Azir & Ravshik & Discoman − «Дача»

Таємничий артист Discoman вже отримав популярність завдяки «реєстру хітів» та успішним міжнародним колаборація. Цього разу він повертається з новим релізом «Дача» у співпраці з Azir & Ravshik.

Події кліпу розгортаються в тій самій маршрутці, яку знає кожен українець. У ній зустрічаються незнайомці, трапляються дрібні пригоди, звучить музика з телефону, хтось засинає, хтось фліртує, хтось дивиться у вікно.

− Наша робота − це про тепло і любов, кліп передає саме цю атмосферу. Ми знімали в жовтій маршрутці «Богдан», їздили по Києву, зупинялись на зупинках, де звичайні люди нас впізнавали й фотографувались. Це був кайф! Усе вийшло живо, щиро й дуже по-українськи трушно, − ділиться Discoman.

Dima Prokopov − «Навіщо та любов»

Ще до офіційного релізу фрагмент пісні «Навіщо та любов» встиг стати вірусним у TikTok. І всього за тиждень набрав понад 1100 відео з тисячними охопленнями. Це переконало Діму Прокопова і його команду в одному: на пісню треба терміново знімати кліп.

За сюжетом відеороботи, дівчина зустрічає героя Діми, який запрошує її на презентацію своєї книги «Навіщо та любов». Хоча спершу відштовхує його, дівчина таки приходить. Узявши книгу до рук, засинає, і у сні бачить, як Діма співає їй, а вона сама танцює вулицями Києва, ніби звільняючись від емоційних кайданів минулого. Головну героїню,що болісно переживає кінець стосунків, майстерно зіграла артистка, хореографка і танцівниця «Жіночого Кварталу» – SVITLA.

Stasya − «Не чекай мене смерть»

Виконавиця STASYA презентує свою нову роботу «Не чекай мене смерть».

Ця пісня − дуже особиста, жива. Вона звучить, як сповідь сильної, але втомленої людини, яка щодня обирає жити, попри те, як складно буває. Головна героїня говорить зі cмертю, але не як із ворогом. Вона визнає її присутність, поважає, не заперечує, але чітко каже: «Я тебе не чекаю. У мене ще тут справи.»

Галина Бевзо − «Народжена»

− Кожна з нас народжена бути щасливою. І не бути собою, не бути справжньою, не кайфувати від цього життя − це просто злочин перед самою собою. Саме про це моя пісня: про те, як я йду своїм шляхом − у підборах чи босоніж, зі сльозами чи з усмішкою, − коментує Галина.

Артистка поєднує творчість із бізнесом, спортом і материнством, виховує двох доньок. Її чоловік − військовий, з початку повномасштабного вторгнення служить на передовій. Доньки та коханий з’являються у кадрах відео «Народжена».

− Я хотіла показати глядачам, що підтримка найближчих — це дуже важливо для кожної творчої жінки! Що сім’я − це натхнення, муза, причина рухатись далі, найбільша цінність! «Народжена» − це музичний маніфест сили, віри в себе та жіночої гідності. Якщо ця пісня надихне хоча б одну жінку − я щаслива, − ділиться співачка.

DEN BAURIN − «Брате»

DEN BAURIN − український мультиартист, який співає українською, угорською на англійською мовами. Його пісні звучать на радіостанціях США, Бразилії, Італії, Малайзії та інших країн.

Нещодавно світ побачила його щемлива робота «Брате». За словами самого співака цей трек − його щира сповідь мудрішій і дорослішій версії самого себе, своєму альтер его.

− Впевнений, майже кожен з нас проходив досвід закоханості, яка збивала з ніг і змушувала втрачати себе. Коли не допомагає ні холодний розум, ні поради друзів. Земля пливе з-під ніг, а ти намагаєшся докричатися в дзеркало сам до себе, до залишків здорового глузду.



Dema − «Мовчати»

Виконавиця та авторка пісень Dema 4 липня презентує свій новий сингл «Мовчати». Після успішного дуету з Володимиром Дантесом, що відкрив їй двері до ширшої аудиторії, ця сольна композиція стає наступним важливим кроком в її музичній кар’єрі − ще більш особистим і щирим.



«Мовчати» − це пісня про співіснування з власними гріхами, сумнівами й тінями, які ми всі носимо в собі. У її центрі − іронічна алюзія на «Тайну вечерю», де замість апостолів − уособлені людські слабкості. Це своєрідна ілюстрація того, як ми сидимо за одним столом зі своїми внутрішніми демонами − і щодня ведемо з ними діалог або мовчазну боротьбу.



Геля Зозуля та Віктор Павлік − «Шик і Дим»

– Усе почалося з Віктора Павліка. Я завжди дуже цінувала його творчість, тому вирішила запропонувати йому дует. І я ще більше зраділа, коли він одразу погодився. Спочатку ми планували співати зовсім іншу пісню, яку я написала на повість Коцюбинського – «Intermezzo». Віктор став би ідеальним Коцюбинським, а я – Зозулею «на кононівських полях». Але поки Віктор їхав на запис пісні, у мене виникла нова ідея, – розказує Геля Зозуля.

В пісні «Шик і Дим» ви можете почути певний відголосок минулого, який проноситься через гру слів «шик і дим», яка стала особистою драмою в цій композиції. Це не продовження, не кавер і не переспів відомої пісні «Шикидим», а цілковито нова історія, яку нам несуть Геля Зозуля та Віктор Павлік.

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