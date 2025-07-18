Девід Коренсвет: інтервʼю з зіркою фільму Супермен

10 липня на великі екрани повернувся один із найвідоміших героїв усіх часів – Супермен. Перший фільм оновленого кіновсесвіту DC Studios, який створив Джеймс Ґанн, поєднує масштабну дію, гумор і сердечність – і дарує світу нового Супермена, якого втілив Девід Коренсвет. У центрі стрічки – герой, який живе між двома ідентичностями: Кал-Ел із Криптону й Кларк Кент із Смолвіля, журналіст, партнер, захисник людства. Девід Коренсвет розповів про свій шлях до ролі, фізичні та емоційні трансформації, зйомки з собакою-супергероєм Крипто і про те, чому доброта – суперсила, яка ніколи не виходить із моди.

Девід Коренсвет про зйомки та підготовку до фільму «Супермен»

До того, як зіграти цього персонажа у фільмі, ким для вас був Супермен?

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Можливо, це прозвучить дивно, але для мене головне, що асоціювалося з цим персонажем – це те, що приносило мені найбільше радості: коли незнайомці або друзі так мене називали. Я не виріс на фільмах Доннера, фільмах з Крісом Рівом (американський актор кіно, зіграв головну роль у фільмі «Супермен» 1978 року – ред.). Я знав, хто такий Крістофер Рів, і знав, що він грав Супермена, але ми не дивилися ці фільми. Я також не читав комікси, коли був дитиною. Я знав, хто такий Супермен як персонаж, але не був із ним глибоко пов’язаний. Тож, думаю, моя перша справжня точка дотику з цим образом зʼявилася тоді, коли хтось казав, що я схожий на нього. У мене є дивна історія. Це було в коледжі. Я жив з двома близькими друзями, одногрупниками. Якось спрацювала пожежна сигналізація. Я вибіг зі своєї кімнати, схопив стілець, став на нього, піднявся й вимкнув сигналізацію. Один із моїх сусідів по кімнаті сказав: «Ти буквально Супермен – просто зʼявився і врятував ситуацію». І, гадаю, кожному пощастить бути тією людиною, про яку інші думають: вона зʼявиться в потрібний момент, залишиться спокійною й позитивною навіть у складній ситуації. Не те щоб я коли-небудь почувався Суперменом чи думав, що я такий, як він, але мені справді подобалося, коли я міг зробити навіть щось дрібне, що викликало в когось це відчуття. Висновок у тому, що для мене цей персонаж – це щось більше за конкретну інтерпретацію чи образ. Це радше відчуття: що хтось стежить за тобою і знає, що робити. Або, якщо навіть не знає, то принаймні може не знати – з усмішкою на обличчі й без паніки. І саме це, як на мене, є сутністю Супермена.

Про що «Супермен» режисера Джеймса Ґанна?

Першочергово цікаво, що у цьому фільмі ми не бачимо історію походження героя, що, як я думаю – не говорячи від імені Джеймса – є визнанням того, що ця історія вже багато разів була добре розказана в різних форматах. І водночас – розумінням того, що люди вже знають головні елементи історії Супермена. Це також резонує з його любовʼю до коміксів. Найкрутіше в коміксах те, що нові версії починаються з різних точок: щось приймається за основу, щось змінюється, і передбачається, що глядач сам перепише історію цього варіанту персонажа у своїй голові. Це дозволяє знайомитися з героями у момент, коли вони вже перебувають у найголовніших, ключових точках свого життя – і водночас це відчувається як початок нової пригоди, нового всесвіту. Для Супермена це означає, що він уже живе у Метрополісі, він уже знаний як супергерой, люди знають, хто він. А Кларк Кент працює у Daily Planet. Він лише починає свою кар’єру журналіста – ми знайомимося з ним у день, коли виходить його перша передова стаття. Це такий собі крок уперед для частини Кларка в образі. А Супермен – ми бачимо його у день, коли він по-справжньому отримує на горіхи, і це стає для нього таким собі дзвіночком. Ми також одразу знайомимося з його не зовсім надійним компаньйоном – Крипто. Але цей підхід – почати з середини – дозволяє просто пірнути в історію й поступово зібрати фрагменти, для мене – це найкращий спосіб дивитися кіно.

Обидва – і Супермен, і Кларк – мають чимало справ на початку фільму, так?

На момент початку фільму Супермен уже – визнаний супергерой. Думаю, він щойно став діяти на міжнародному рівні. Раніше працював локально, але зовсім нещодавно втрутився у потенційний конфлікт за кордоном, і в новинах його за це неабияк розкритикували. Хоча, звісно, Daily Planet опублікував хвалебний матеріал – завдяки Кларку Кенту. Але Лоїс Лейн – вони зустрічаються, хоча це ще нове – ставиться до його вчинків трохи критичніше і з більшою недовірою до його мотивів. Тож, із одного боку, він уже сформувався як Супермен, розширює зону своєї відповідальності й прагне творити більше добра у світі. А з іншого – на домашньому фронті його зустрічає Лоїс, яка трохи виводить його на чисту воду й змушує переглянути деякі речі. І на глобальному рівні Лекс Лютор зовсім не в захваті від ідеї, що Супермен втручається у світові справи.

Розкажи про роботу з багатогранним режисером Джеймсом Ґанном

Я був вражений, наскільки Джеймсу приносить задоволення робити всі ті різні речі, які він має робити. Особливо після перегляду «Вартових галактики», стає зрозуміло, що цей режисер найбільше любить не сцени екшену як такі, а сцени, де відбувається купа всього, де є вибух — навіть якщо лише для того, щоб додати трохи більше кольору на екран — і де його персонажі опиняються в шалених, божевільних ситуаціях, з яких їм доводиться виплутуватися. І я не усвідомлював, до першої особистої зустрічі на пробах, що він обожнює сцени з діалогами. Я прийшов із театру, тому мені подобається розбирати текст, з’ясовувати значення кожного слова, кожного розділового знака — і це може дратувати людей. Я не боявся, що цим роздратую Рейчел [Броснаген], бо вона теж має великий досвід і ми були на одній хвилі. Але я реально хвилювався, що Джеймс скаже щось на кшталт: «Мені байдуже до цих ком», чи навіть просто: «Мені байдуже». Але він готовий говорити з тобою до останнього. Або він тебе переконає, або ти його, або ви зрозумієте, що взагалі-то сперечалися не про те, і перейдете до справжньої розмови. Або просто втомитеся і вирішите: «Давай просто знімемо і подивимося, що вийде». І знати, що режисер, який славиться видовищністю та емоційністю, ще й щиро цікавиться складними діалогами, філософськими суперечками про те, що означає мати владу, коли ти говориш з людиною, яку любиш? Не було нічого, що б його не цікавило. Не було теми, яка була б табойованою. Ми два дні тільки й робили, що розмовляли. Наступні два дні — виключно трюки: мене кидали через кімнату, крутили, били в потилицю. Усе технічно. Усе — каскадерство. А в п’ятницю першого тижня зйомок ми зняли сцену, яка поєднувала обидва формати. І це був просто найкращий тиждень зйомок у моєму житті, бо ми охопили весь спектр емоцій і досвіду. І Джеймс увесь цей час отримував від цього шалений кайф, був повністю в темі й водночас прагнув дізнатися ще більше.

Очевидно, що ця роль вимагає чимало фізичної підготовки. З чого ти почав?

На самому початку я міг хіба що ходити до спортзалу, бо актори були на страйку (масовий страйк акторської профспілки SAG-AFTRA разом зі сценаристами, що розпочався у 2023 році з вимогою кращих умов праці та захисту від зловживань ШІ — ред.), і не було змоги поспілкуватися ні з Джеймсом, ні з Пітером [Пітер Сафран — продюсер — ред.], ні з костюмерною, ні з ким. І, насправді, ми навіть не обговорювали, який вигляд фізично я повинен мати. Я знав, що згодом буде тренування з трюків і бійок, і все таке. Але єдине, що сказав мені Джеймс, коли подзвонив повідомити, що я отримав роль, було: «Ти в гарній формі, Девіде, але я хочу знайти тобі тренера. Хочу, щоб ти попрацював над плечима й над своєю вразливістю». І я подумав, що це крута фраза. Тож коли ми пішли на страйк, я вже був готовий до спортзалу й вирішив просто набрати максимально можливу вагу — розумно й без шкоди для здоров’я. Це було те, чого мені завжди хотілося: набрати масу. Я був худим хлопцем — як колись казав про себе Крістофер Рів, «стрункий як квасолина» — більшість свого життя. Тож я зрадів нагоді набрати купу ваги й подивитися, як це. Уся підготовка була спрямована на набір маси: їси багато, піднімаєш важке з максимальною інтенсивністю — от і все. Тож переважно я думав про те, що з’їсти, їв, перетравлював, ішов у зал, качався дві з половиною години, ішов додому, спав — і повторював це знову. Це точно був рівень інтенсивності, до якого я себе ніколи раніше не доводив.

Супермен літає й б’ється — це ми знаємо. А якою була підготовка до цього?

Коли нарешті настав час запустити виробництво й по-справжньому розпочати роботу, тренування стали здебільшого присвяченими тросам — для польотів, сцен боїв у повітрі тощо. І раніше я нічого подібного не робив. Я ніколи не був на тросах. Може, колись у дитинстві раз сходив на скеледром. На щастя, висоти я не боюся. Але, як виявилося, це ще й шалено весело, а команда постановників трюків у нас неймовірна — просто поза межами реальності. Група з монтажу тросів, координатори, каскадери — це крута команда, і вони були чудовими наставниками. Я багато дізнався про техніку цього мистецтва загалом ще до початку зйомок, щоб звикнути до процесу, а потім ми вже працювали над окремими рухами, які мали або могли б потрапити у фільм. Це йшло паралельно з тренуваннями з боїв. Хоча, що класно в Супермені — він не майстер бойових мистецтв, на відміну від багатьох інших супергероїв, тож його стиль бою не надто витончений. Тобто, по суті, не треба тренуватися надміру: якщо викинути удар незграбно, це теж працює, бо в цьому й суть — він просто розраховує на те, що ніхто не встигне зреагувати, а він сам буде швидшим.

Джеймс порівнював польоти у фільмі з тим, як працюють винищувачі. Ви про це говорили?

Щодо того, як «приземлити» польоти у якійсь мірі реальності, або принаймні у версії фізики, яка має сенс згідно з нашими інтуїтивними уявленнями — ми справді багато надихалися винищувачами, зокрема F-22, який має неймовірні маневрові можливості й може практично зупинятися на місці, що суперечить логіці фізики. Йдеться про керування вектором тяги. Це стало своєрідною основою для вигляду й відчуття польотів, особливо в плані інтенсивності — все мало бути дуже швидким, але не настільки, щоб глядач нічого не бачив. Як у випадку з винищувачем: навіть на відео можна відчути його швидкість.

Схоже, відповідь на «як це — літати» в тебе буде доволі практична, а не філософська?

[Сміється] Ну, ідея — це одне. Але насправді ми літали на всіх можливих установках. Іноді навіть просто стоячи на землі — це був найпростіший спосіб. Найвеселіше — це «камертон». Це така велика балка, приблизно 6–8 метрів, закріплена посередині до стелі, з противагою ззаду і роздвоєною передньою частиною, куди мене фіксували на рівні стегон. Я міг нахилятися вперед і назад, мене могли обертати, нахиляти вліво-вправо, рухати кабелем по сцені. Це дозволяло створити класичні горизонтальні польоти над землею, з нахилами й обертами. Ми навіть знімали кілька кульбітів і складні траєкторії. Усе це — в одному кадрі, без монтажу або заміни на цифрового двійника, який «може все».

Яким було відчуття, коли ти вперше вдягнув культовий костюм Супермена?

Хочеш розчарування? Це було дещо… не вражаюче. Знаєш чому? Бо вперше костюм дають приміряти у двох частинах, літера S пришита криво, плащ ще не справжній, усе сире. Такі костюми потребують місяців розробки, перешивання, примірок, а потім ще раз — коли виявляється, які рухи актор повинен виконувати, як тканина розтягується тощо. Я не прикидаюся, що все це розумів — хоч і намагався слухати на примірках, — але команда костюмерів створила цей образ з нуля, і зробила це блискуче. Зрештою, було кілька моментів. Я звик до костюма настільки, що навіть не пам’ятаю, коли вдягнув його вперше повністю. Потім — коли хтось із колег бачив мене в ньому вперше: це завжди викликало вау-ефект. А ще — коли я побачив себе на моніторі під час відтворення сцен: подумав «Дуже круто». Ну і, звісно, фотосесія для постерів — от тоді вже по-справжньому відчув, що так, цей образ — справжня ікона.

Як ти підходив до дуальності образу Кларка і Супермена?

Одна з унікальних рис Супермена як героя — його причина для створення альтер-его трохи відрізняється від інших, як-от Бетмена. Він хоче, щоб його супергеройська сторона залишалась радше абстрактним символом. І він хоче вберегти своє особисте життя — щоб захистити близьких. У Бетмена немає змоги бути всюди водночас, а Супермен — має маму й тата, Лоїс, Джиммі. Його друзі здебільшого також супергерої, які можуть подбати про себе. Тож він, можливо, й міг би обійтися без прикриття. Але, як ми з Джеймсом обговорювали, причина, чому він все ж залишається Кларком — це його любов до людства. Кларк — не вигадка. Це версія самого себе, в якій він виріс, перш ніж дізнався, що він інопланетянин і усиновлений. І це спосіб бути частиною людства, а не просто стояти над ним. Він не хоче залишатися осторонь, хоче жити по-людськи, ходити на роботу, провалювати дедлайни й чути жарти на свою адресу.

Історично, коли Кларк з’являється у Метрополісі, Супермен не існує без Лоїс Лейн. Якою вона є у цьому фільмі?

Мені завжди подобалося, що навіть ті, хто не читав коміксів, знають, хто така Лоїс Лейн. Вона стала синонімом до розумної, наполегливої жінки-журналістки. Наша Лоїс — саме така. Справжня розслідувачка, яка не пропускає жодної деталі. Не дивно, що вона стала лауреаткою журналістських премій. І при цьому вона… почала зустрічатися з Кларком Кентом — а це вже трохи конфлікт інтересів, якщо чесно. Їхня перша серйозна розмова заскочила Кларка зненацька: він думав, що вони на одній хвилі про «робити добро у світі», але Лоїс має більш скептичний погляд на це. Вона впевнена в собі, але не має завищеного его. Її суперсила — це журналістика. А Кларк же більш упевнений, що він точно знає, як творити добро — і що здатен це зробити.

Кларк Кент живе у Метрополісі, але справжній дім Супермена — по той бік світу. Розкажи про Крижану фортецю.

Крижана фортеця — це така собі нора Супермена, його сховище. Найцікавіше, як її зображено в All-Star Superman — цей комікс дуже вплинув на Джеймса. Там вона не просто одна велика зала — а цілий багаторівневий, нескінченний комплекс на кшталт ангарів для літаків: із спальнею, залою, де зберігаються уламки «Титаніка», зібрані артефакти, інопланетні гармати — усе це як музей. Наша Фортеця — величезна декорація, дуже красива, ретельно побудована, й відчувається такою ж реальною, як і натурні зйомки в Норвегії. Це було фантастично — працювати на практичному майданчику таких масштабів, настільки переконливо зробленому. Це одразу переносить тебе в той світ.

Що тобі найбільше хочеться, аби глядачі відчули, коли побачать «Супермена» в кіно?

Цей фільм може надихати. І, гадаю, те, що створив Джеймс — це не просто екранізація коміксу. Це — відчуття, ніби перед тобою оживає справжній класний комікс. Але не на сторінці — а на гігантському екрані, з живими акторами, візуальними ефектами — і ти не читаєш, а бачиш це наживо. Це, як на мене, найбільше вразить фанатів. І, сподіваюся, надихне нове покоління — тих, хто, можливо, ще не читає комікси й не ходить у відповідні крамниці. Можливо, саме цей фільм змусить їх піти й відкрити для себе друковані історії — так, як це колись зробив Джеймс.