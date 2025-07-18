Маша Полякова вышла замуж: что известно об избраннике и реакции Оли Поляковой

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария рассказала, что она вышла замуж в США

Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

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Мария Полякова – дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца

Известно, что любимого Марии зовут Иден Пассарелли. Они вместе учатся в Беркли (Калифорнийский университет в Беркли) и играют в местной группе.

Свадьба предположительно состоялась в четверг, 17 июля, в одном из городов штата Массачусетс. Для праздничного события Мария Полякова выбрала короткое голубое платье с цветочным принтом, а его парень – темный костюм и голубой бабочку.

– Ну что #justmarried, – написала Маша под свадебными фото.

В Instagram Мария показала обручальные кольца, а также опровергла слухи о беременности. Кроме этого, девушка сообщила, что ее муж – еврей.

Реакция Оли Поляковой на свадьбу дочери

Мама Маши, Оля Полякова, оставила под постом дочери теплые поздравления.

– Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выбаловал! Ты нашла совершенно такого же мужчину! Пусть он любит тебя, балует, поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью, – написала певица.

Также она выложила видео росписи молодых на своей странице в Instagram.

– Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте. Воспитывайте с теплом! Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая дочь @marypoppers1, я так тобою горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите – каждый день, ежеминутно, – написала Оля Полякова в своих соцсетях.

Фото Instagram