«Я знаю, що ви зробили минулого літа» повертається на екрани: що відомо про перезапуск фільму

«Я знаю, що ви зробили минулого літа» – п’ятеро друзів випадково спричиняють смертельну автокатастрофу. Замість того, аби визнати провину, вони приховують свою причетність і укладають угоду мовчати назавжди. Та вже за рік їхнє минуле повертається з помстою. Хтось знає, що вони зробили минулого літа – і готовий убивати.

Поступово друзів починає переслідувати невідомий убивця, і вони дізнаються жахливу правду: це вже траплялося раніше. У пошуках порятунку вони звертаються до двох єдиних, хто пережив легендарну бійню в Саутпорті 1997 року.

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«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: подробиці про новий фільм

«Я знаю, що ви зробили минулого літа» повертається – ще страшнішим і непередбачуванішим. У культовому портовому містечку Саутпорт, Північна Кароліна, знову з’являється загадковий Рибалка, щоб знищити нове покоління героїв. Таємниці минулого виринають на поверхню, а вбивця знову в грі – глядачі не знатимуть, хто наступна жертва, аж до фіналу.

Режисерка, сценаристка та виконавча продюсерка Дженніфер Кайтін Робінсон каже:

– Наш фільм поєднує ностальгію 90-х із сучасним слешером. Це відчувається в усьому – у візуальному стилі, музиці, постановці смертей. Кожна сцена – це щось нове, але водночас відсилання до класики, якої зараз бракує. Саме тому франшиза досі резонує з глядачами.

ПЕРЕЗАПУСК

Оригінальний «Я знаю, що ви зробили минулого літа» (1997) змінив правила гри в жанрі слешеру. Фільм режисера Джима Ґіллеспі за сценарієм Кевіна Вільямсона і продюсера Ніла Х. Моріца став блокбастером і три тижні поспіль очолював прокат. Він сформував ціле покоління і подарував світу чотирьох зірок: Дженніфер Лав Гʼюїтт, Сару Мішель Ґеллар, Раяна Філіппа та Фредді Прінца-молодшого – а також культового Рибалку без обличчя.

Ніл Х. Моріц:

– Оригінал спрацював, бо торкався універсальної теми – що зроблені в підлітковому віці вибори тягнуться за тобою все життя. За поверхнею міської легенди ховались глибокі емоції: провина, таємниці й випробування дружби. Саме це підкупало глядачів. І, звісно, ми мали найгарячіших молодих акторів на планеті!

27 РОКІВ ПОТОМУ…

Новий фільм повертається до Саутпорта, де все й почалося. Минуло 27 років. Інша компанія молодих людей опиняється в схожій моральній пастці: один неправильний вибір – і за ними починає полювання новий убивця.

– Фанати жахів завжди мали слабкість до цієї історії, і ми знали – потенціал ще не вичерпано. Ми підійшли до нового фільму з повагою, готовністю розвивати сюжет і щирим бажанням створити щось вартісне для нового покоління, – додає Моріц.

До роботи над стрічкою запросили Дженніфер Кайтін Робінсон (Do Revenge) – режисерку й співавторку сценарію.

– Я хотіла, щоб фільм був гучним, яскравим, страшним – і водночас іронічним та дотепним, як оригінал, – каже вона.

– Ми зберегли настрій Кевіна Вільямсона, але надали історії нової енергії. Це баланс між сучасним жахом і олдскульним слешером на літо.

Цей проєкт став для неї особистим:

– Це був перший фільм 18+, на який я пробралася потайки. Мене взяла няня, а потім мама страшенно сварилась. Але я була зачарована. Тож, коли мені запропонували зробити нову версію, я одразу сказала «так». Для мене ця історія – про людей, які роблять помилку, а потім – ще гірший вибір. Її сила – у реальності. Кожен може опинитися на їхньому місці. Найстрашніші жахи – ті, що мають людське обличчя.

Разом зі сценаристом Семом Ленскі Робінсон адаптувала історію, створену у співавторстві з Лією Маккендрік.

Ленскі:

– Я памʼятаю, як вперше побачив фільм – на ночівлі в друга. Він став частиною культурного коду мого покоління. Їхня співпраця була органічною – вони працюють разом майже десять років і мають подібний погляд на жанр.

– У цьому сюжеті є потужна затравка: що, як хтось дізнається твою найстрашнішу таємницю і почне переслідувати тебе і тих, кого ти любиш? Це реалістично, страшно і захопливо.

Дивіться фільм на великих екранах 17 липня!