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Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»

Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»

Гурт Ziferblat, представник України на Євробаченні 2025, провів другу репетицію на сцені конкурсу у швейцарському Базелі.

У мережі з’явилися фото з репетиції артистів, які виступатимуть з піснею Bird of Pray у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.

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Режисером номеру Ziferblat є Марія Коростельова. І зараз він суттєво відрізняється від того, з яким гурт виступав на Нацвідборі: на сцені не буде декорацій у вигляді квітів та інших рослин. Їх замінили на рожево-зелені неонові промені на екранах, які пульсують під ритм пісні.

Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»
Гурт Ziferblat провів другу репетицію на сцені «Євробачення–2025»

Фото Alma Bengtsson та Sarah Louise Bennet

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