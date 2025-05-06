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Под каким номером выступает Украина на Евровидение-2025

Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна на конкурсі

Украина определила свой старт на сцене Евровидения-2025

Под каким номером представитель Украины группа Ziferblat выступит на Евровидении 2025 года в первом полуфинале конкурса читай на Новом канале.

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Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025», выйдет на сцену под пятым номером в первом полуфинале шоу.

Полуфиналы 69-го песенного соревнования состоятся 13 и 15 мая в Базеле, Швейцария, которая в этом году является страной-хозяйкой конкурса после победы певца Nemo в 2024-м.

Первыми зрители увидят выступления артистов из Исландии, Польши, Словении и Эстонии, после чего на сцену выйдет Ziferblat с песней «Bird of Pray».

В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах, тогда как остальные автоматически проходят в финал.

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Интересно, что в этом году впервые представители финалистских стран выступят с живым исполнением своих песен и в полуфиналах, хоть и вне конкурса – такой шаг позволит зрителям поближе познакомиться с финалистами еще до главного вечера.

«Евровидение-2025» – не просто конкурс, а масштабное музыкальное событие, ежегодно собирающее миллионы зрителей по всей Европе и за ее пределами. Для Украины это возможность снова громко заявить о себе на международной арене.

Фото – Instagram/Ziferblat

Автор – Валерия Бондаренко

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