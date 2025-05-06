Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна на конкурсі

Украина определила свой старт на сцене Евровидения-2025
Под каким номером представитель Украины группа Ziferblat выступит на Евровидении 2025 года в первом полуфинале конкурса читай на Новом канале.
Євробачення-2025: де дивитися перший півфінал (онлайн-трансляція)
Як купити квиток на Євробачення 2025: інструкція та ціни
Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні
Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025», выйдет на сцену под пятым номером в первом полуфинале шоу.
Полуфиналы 69-го песенного соревнования состоятся 13 и 15 мая в Базеле, Швейцария, которая в этом году является страной-хозяйкой конкурса после победы певца Nemo в 2024-м.
Первыми зрители увидят выступления артистов из Исландии, Польши, Словении и Эстонии, после чего на сцену выйдет Ziferblat с песней «Bird of Pray».
В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах, тогда как остальные автоматически проходят в финал.
Финал «Евровидение-2025»: как проголосовать за любимого участника
Интересно, что в этом году впервые представители финалистских стран выступят с живым исполнением своих песен и в полуфиналах, хоть и вне конкурса – такой шаг позволит зрителям поближе познакомиться с финалистами еще до главного вечера.
«Евровидение-2025» – не просто конкурс, а масштабное музыкальное событие, ежегодно собирающее миллионы зрителей по всей Европе и за ее пределами. Для Украины это возможность снова громко заявить о себе на международной арене.
Фото – Instagram/Ziferblat
Автор – Валерия Бондаренко