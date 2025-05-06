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Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Уже зовсім скоро відбудеться 69-й пісенний конкурс «Євробачення-2025», у якому візьмуть участь 37 країн. Цього року його прийматиме місто Базель (Швейцарія). Конкурс традиційно пройде у три етапи: перший та другий півфінали, а потім – гранд-фінал. 

Список країн-учасниць і пісні першого півфіналу Євробачення 2025 зібрали в матеріалі Нового каналу.

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Коли перший півфінал Євробачення

Перший півфінал Євробачення пройде у вівторок, 13 травня. У ньому візьмуть участь 15 країн-конкуренток. У першому півфіналі голосуватимуть ці країни, а також Іспанія, Італія, Швейцарія і представники категорії «Решта світу».

Учасники першого півфіналу Євробачення 

  1. Ісландія: VÆB «RÓA»
  2. Польща: Justyna Steczkowska «GAJA» 
  3. Словенія: Klemen «How Much Time Do We Have Left» 
  4. Естонія: Tommy Cash Espresso Macchiato
  5. Іспанія: Melody ESA DIVA
  6. Україна: Ziferblat Bird of Pray
  7. Швеція: KAJ Bara Bada Bastu
  8. Португалія: NAPA Deslocado
  9. Норвегія: Kyle Alessandro Lighter
  10. Бельгія: Red Sebastian Strobe Lights
  11. Італія: Lucio Corsi Volevo Essere Un Duro
  12. Азербайджан: Mamagama Run With U
  13. Сан-Марино: Gabry Ponte Tutta L’Italia
  14. Албанія: Shkodra Elektronike Zjerm
  15. Нідерланди: Claude C’est La Vie
  16. Хорватія: Marko Bošnjak Poison Cake
  17. Швейцарія: Zoë Më Voyage
  18. Кіпр: Theo Evan Shh

Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Зазначимо, що представники від України – гурт Ziferblat вже прибули до швейцарського міста Базель для участі у пісенному конкурсі. Гурт виступатиме під номером 5 із піснею «Bird of Pray». 

Фото Суспільне Культура

Автор – Анна Гусар

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