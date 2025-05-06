Новый каналG.spaceНовости

Финал «Евровидение-2025»: как проголосовать за любимого участника

Як проголосувати на Євробаченні 2025: правила та інструкція

Уже 17 мая в швейцарском Базеле состоится финал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». В гранд-финале сойдутся сильнейшие участники, избранные в полуфиналах, а зрители смогут присоединиться к голосованию.

Евровидение-2025: где смотреть первый полуфинал (онлайн-трансляция)

Cейчас смотрят

Як купити квиток на Євробачення 2025: інструкція та ціни

Перший півфінал Євробачення 2025: дата, список учасників і пісні

Как проголосовать за участника в финале «Евровидения 2025» – инструкция и что нужно знать. Детальнее о том, как проголосовать на Евровидении 2025 — читайте на Новом канале.

Поддержать своего фаворита смогут только находящиеся на территории стран-участниц. Голосование доступно по SMS или телефонному звонку на специальный номер, который объявят в прямом эфире в вашем регионе. Кроме того, воспользоваться можно официальным приложением Eurovision Song Contest или платформой esc.vote.

Линии для голосования откроются сразу после выступления последнего конкурсанта. С одного номера можно отправить до 20 голосов.

Обратите внимание: зрители в Украине не могут голосовать за представителей своей страны – группу Ziferblat. Однако находящиеся за рубежом украинцы, имеющие SIM-карты иностранных мобильных операторов, смогут поддержать соотечественников. Для этого нужно будет проголосовать за номер 5 по местным телефонам или онлайн.

Під яким номером виступає Україна на Євробачення-2025

Фото – Instagram/eurovision

Автор – Валерия Бондаренко

Євробачення 2025 новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь