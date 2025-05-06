Як проголосувати на Євробаченні 2025: правила та інструкція

Уже 17 мая в швейцарском Базеле состоится финал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». В гранд-финале сойдутся сильнейшие участники, избранные в полуфиналах, а зрители смогут присоединиться к голосованию.

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Как проголосовать за участника в финале «Евровидения 2025» – инструкция и что нужно знать. Детальнее о том, как проголосовать на Евровидении 2025 — читайте на Новом канале.

Поддержать своего фаворита смогут только находящиеся на территории стран-участниц. Голосование доступно по SMS или телефонному звонку на специальный номер, который объявят в прямом эфире в вашем регионе. Кроме того, воспользоваться можно официальным приложением Eurovision Song Contest или платформой esc.vote.

Линии для голосования откроются сразу после выступления последнего конкурсанта. С одного номера можно отправить до 20 голосов.

Обратите внимание: зрители в Украине не могут голосовать за представителей своей страны – группу Ziferblat. Однако находящиеся за рубежом украинцы, имеющие SIM-карты иностранных мобильных операторов, смогут поддержать соотечественников. Для этого нужно будет проголосовать за номер 5 по местным телефонам или онлайн.

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Фото – Instagram/eurovision

Автор – Валерия Бондаренко