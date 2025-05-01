Милота дня! Макс Барських заспівав на сцені з 8-річним хлопчиком у Кривому Розі

На одному з концертів свого всеукраїнського туру Макс Барських здійснив дитячу мрію. У Кривому Розі артист запросив на сцену 8-річного хлопчика та разом з ним наживо виконав хіт «Все можливо»

Зворушливим моментом музикант поділився у TikTok: «Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі. А ви б наважились?» — підписав відео Макс, додавши: «Я думаю, у вас майбутня зірка підростає».

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@maxbarskih Ось такий сміливий і талановитий хлопець сьогодні заспівав зі мною в Кривому Розі пісню «Все можливо». А ви б наважилися? ???? ♬ Все можливо — MAX BARSKIH

Користувачі соцмереж одразу вибухнули хвилею захоплення: «Харизматичний хлопчина», «рухається як Макс», «молодець пацанчик, не знітився», «Сонечко таке! Радію, що Макс є прикладом для наших діток», «Макс, ти даруєш радість, добро і любов», «Хлопець – великий молодець! З нього може вирости справжній артист», «Яка в нього взаємодія з дітьми!»

ВПЕРШЕ! Макс Барських виступить на Atlas Festival 2025

На концертах туру Макса Барських «Зорепад. На біс» усе більше дітей і підлітків. Вони співають разом із артистом й заряджають зал енергією. Сам Барських зізнається, що, коли бачить у залі дитячі обличчя, його наповнює віра у світле майбутнє. «Діти — це завжди про віру, любов і справжні емоції», – ділиться музикант.