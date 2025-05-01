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Масштабний збір на 100 млн грн оголосили Atlas Festival разом із Фондом «Повернись живим» та ПриватБанком

Масштабний збір на 100 млн грн оголосили Atlas Festival разом із Фондом «Повернись живим» та ПриватБанком

Захистити небо над українськими містами — така амбітна мета ювілейного Atlas Festival, що цього року об’єднує зусилля з Фондом «Повернись живим» та ПриватБанком

У фокусі — збір 100 мільйонів гривень на підтримку проєкту «Дронопад», спрямованого на ефективне перехоплення ворожих цілей. У рамках ініціативи планується закупівля транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання для ефективного перехоплення цілей.

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Збір №13 — це не просто благодійність, а частина масштабної комунікаційної кампанії, яка акумулює сили культурної індустрії, медіа, громадянського суспільства та відповідальний бізнес навколо єдиної мети — підтримки українських військових та захисту цивільного населення.

Центральним елементом кампанії стала перша серія спецпроєкту «13 друзів Atlas», який продовжує успішну історію минулого року — «12 друзів». У головних ролях: Женя Галич (O.Torvald), Тарас Чмут (голова Фонду «Повернись живим»), Раміль Насіров (Курган і Агрегат), Дмитро Сидоренко (засновник Atlas Festival), Павло Немерюк (комерційний директор Atlas Festival) та Ветерани космічних військ — Веня Венедчук і Артем Дамницький.

Цього року до команди друзів приєднується новий гравець — глядач. Кожен, хто робить донат, стає важливою частиною великої системи захисту, що наближає перемогу.

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