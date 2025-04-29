Коли романтика нової української поп-хвилі зустрічається з безкомпромісною харизмою й досвідом сцени — народжується щось особливе.Наприклад, пісня «Підсніжник». Dima Prokopov, чий голос впізнають мільйони, та MamaRika — ікона стилю, енергії та щирості — об’єдналися, аби створити музичну подорож у часі. «Підсніжник» — це свіжа композиція, що переносить слухача у ностальгійні 2000-ті, але з сучасним звучанням і новим прочитанням знайомих емоцій.

Стало вже доброю традицією, що MamaRika відкриває нові імена широкій аудиторії в музиці. «Я знайомлю аудиторію з молодими виконавцями. Ділюся тими, у кого вірю», — говорить співачка. Цього разу її музичним напарником став Dima PROKOPOV — представник нової хвилі української сцени, артист, якого слухає молодь і цитують у TikTok. «Це дійсно цікава історія. Діма ще з часів “Фабрики зірок” мріяв заспівати зі мною. І от наш саунд-продюсер Ваня Клименко написав пісню, яка ідеально підійшла для дуету. Все сталося легко, спонтанно — і дуже органічно. Мені дуже комфортно працювати з Дімою. Якщо все так легко закрутилося — значить, так і мало бути».

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«З дитинства фанатів від Фабрики зірок, і Еріка (MamaRika) була моєю улюбленицею. Я реально мріяв колись заспівати з нею дуетом. Коли почув «Підсніжник», одразу відчув, як її голос ідеально вплітається у цю музику. Це моя здійснена мрія дитинства», — додає Діма.

«Підсніжник»— дуже світла та романтична робота. Те, чого зараз так не вистачає. Саундтрек цієї весни та літа. Якось так складається, що останнім часом я видаю саундтреки посезонно», — розповідає MamaRika. «Все оживає, ми оживаємо. Хочеться весни, любові, трек-ностальгії. Дуже хочеться повернутися у ті безтурботні часи, коли сонце світило яскравіше, коли ми були вічно закохані. Підліткова любов, цей вайб — саме таким ми зробили цей трек. Ми навіть використали ті самі звуки, які юзались у 2000-х. Олди зрозуміють, а нове покоління точно відчує настрій, бо ця пісня жива. Під неї хочеться танцювати, кохати, обійматися, цілуватися та жити», — додає вона. «Підсніжник» — come back у минуле. Це пісня, яку хочеться слухати навесні — і ще довго після. Це музика, яка знайде кожного, хто колись танцював під стробоскопи, писав листи на зошитних аркушах і вірив у перші почуття. Або просто хоче відчути це знову».

MamaRika – «Зв’язок»: саундтрек цієї весни про найцінніше

Саунд продюсерами треку стали Іван Клименко та Сергій Ранов — добре знані завдяки співпраці з українськими зірками. Результат — легка, ніжна і мелодійна пісня з добрим присмаком ностальгії. Трек супроводжується яскравим відео у стилі нульових. Режисером виступив Богдан Буневич. Відеоробота «Підсніжник» це особиста фантазія Діми, в якій він уявляє себе на місці Стаса Шурінса поруч із Erika. Все — від образів до атмосфери — стилізоване під той період з неймовірною точністю.

«Кліп «Підсніжник» – моя особиста машина часу. Ми створили атмосферу нульових до дрібниць. Було відчуття, ніби я реально потрапив у той період… Якби хтось просто взяв мою фантазію і оживив її на знімальному майданчику. Це один із найкайфовіших досвідів у моєму житті», – каже Dima Prokopov.

«Стиліст настільки тонко відтворив образи тих часів, що під час зйомок кліпу мені реально здавалося, ніби я на останньому дзвонику. В руках був той самий телефон «жабка», а на ногах — ті самі «чапи», в яких ми цокали на останній дзвоник. До речі, ця пісня реально претендує стати саундтреком усіх випускних», – додає про кліп MamaRika.