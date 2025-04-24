«Я записывала прощальное видео»: Виталина Библив о том, как прожила 33 дня в подвале в начале полномасштабного вторжения

Актриса сериалов «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях» на Новом канале впервые рассказала о том, как просидела 33 дня в подвале в начале полномасштабного вторжения

«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

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В проекте Маши Ефросининой «Екзамен. Нова реальність» заслуженная артистка Украины и звезда комедийного сериала Нового канала «Будиночок на щастя» рассказала о том, как переоценила жизнь после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Маша начала эту тему очень осторожно, ведь «читать, что Виталина Библив просидела 33 дня в подвале и сидеть 33 дня в подвале – совершенно разные вещи».

– Еще такая цифра 33 дня и 122 шага от моего дома до бомбоубежища. Я это запомнила, – прокомментировала слова Маши Виталина Библив.

До 24 февраля 2022 года Виталина Библив не планировала собирать тревожный чемодан, потому что 24 числа у него должен быть выходной. Актриса хотела открыть бутылочку вина, включили сериал с Олесей Жураковской, плакать и спать.

– Я привыкла к звукам самолетов, потому что я родилась и выросла в военном городке. И у нас звуки тревоги и самолетов, обучение, они ублизили в год по шесть-восемь раз. Потому я это не воспринимала серьезно. Я думала, что улетают и все успокоится. Но на всякий случай я ложилась спать одетая. И с 24 на 25 февраля начали бомбить Чайку. Единственное, что я помню, что я взяла кота, документы, тревожного чемодана не было. Еще бросила пряники, печенье, воду и коту еду. И, думаю, где это бомбоубежище? А мои соседи, для тех, кто не уехал, стрелочками нарисовали дорогу. Я спускаюсь туда, а там уже дедушки, бабушки, дети. И я так села в углу, потому что я думала что это ненадолго. А потом люди меня сделали старостой бомбоубежища, – вспоминает актриса.

Виталина Библив, которую вы увидите осенью в новом сериале «Семья по воскресеньям», рассказывает, что у них в ЖК бомохранилищ было очень много. В этих домах раньше были советские санатории, поэтому в бомбоубежище был туалет, душ, там было тепло.

– Мой кот выдержал ночь. Не выдержали все, потому что кот кричал. А там тот лает, тот чирикает, дети плачут. Это был ад. Нас было очень много. Но с едой у нас проблем вообще не было. Потому что ехавшие люди оставляли у подъездов консервацию, картофель, продукты из морозилки. Магазины еще работали в начале нескольких дней, поэтому мы успели немного закупиться. То есть мы периодически выходили из подвала. Я утром выходила, потому что мне люди оставили ключи и нужно было погудовать кошек. Ибо кто-то не мог унести животных, а кто-то в это время был в командировке или отпуске. Рыбка у меня даже жила, потому что людям было неудобно ее забирать. Я ее назвала Владимир Олесандрович, – с улыбкой рассказала Виталина.

Но потом актриса вспомнила страшные вещи.

– Я записывала прощальное видео после того, как говорили, что освободили Киевскую область. Записывала его своим девушкам или просто кому-нибудь, кто найдет телефон. Я сказала. что не знаю, что здесь будет. Но вдруг что, наденьте меня в желтый костюм, чтобы я хорошо лежала. Слушайте веселую музыку и смейтесь, потому что я так хочу, – поделилась Виталина Бибилов.

О том, как Виталина Библив относится к смерти, о самой тяжелой ночи в подвале и почему она перестала верить национальному телемарафону – смотрите в проекте Маши Ефросининой «Экзамен. Новая реальность».

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