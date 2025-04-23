Макс Барських – Someone New: слухати пісню онлайн

«Someone New» – другий сингл із майбутнього альбому музиканта. Якщо перший сингл Stomach Butterflies зачіпав тему енергії кохання, то другий трек – про те, що лишається після. Це боляче, відверто й знайомо майже кожному.

«Someone New» – це емоційна протилежність «Stomach Butterflies», яка розкриває приховані сторони та бажання людської душі.

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– Вона про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі – правда, яка ріже. Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня – не про біль заради болю. Вона про прийняття. Про відпущення. Про рух далі. Я хочу, щоб слухачі бачили себе в цій історії. Бо ми всі це проходили, – розповідає співак про прем’єру.

Робота над новим англомовним альбомом триває в режимі реального часу. Це не про завершений альбом у шухляді – це процес, творча лабораторія, у якій Барських експериментує з продюсерами й музикантами з усього світу над музичним матеріалом, накопиченим за останні декілька років. Яким новий альбом буде у підсумку – загадка навіть для самого артиста. Кожен трек додає нову грань до його музичної трансформації.

Персонаж, якого зіграв Барських у новому кліпі, запозичений з фільму «Механічний апельсин» Стенлі Кубрика:

– Цей сингл народжує новий образ артиста. Щоб підкреслити його, ми надихались естетикою «Механічного апельсина». Макс в цій історії – не герой і не антигерой, він – правда, яку ми часто боїмося побачити в собі, – розповів Алан Бадоєв.