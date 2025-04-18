Quest Pistols – Різні: слухати пісню онлайн

Трек Quest Pistols – «Різні» вже доступний на всіх платформах!

Цей трек буквально підірвав TikTok – уривок з пісні розлетівся по всьому світу, а найвідоміші інфлюенсери підтримали звук у своїх відео.

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– Дякуємо кожному, хто долучився до історії відродження «Різні». Саме ви стали тією рушійною силою, завдяки якій ми всі сьогодні слухаємо цей трек рідною мовою! Також зовсім скоро ми покажемо вам лірик-відео, яке теж з’явилося виключно завдяки вам! – розповіли представники гурту.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений QUEST PISTOLS (@questpistolsofficial)

До цього ще 4 квітня гурт Quest Pistols виклав тизер нової версії треку «Різні» у своєму TikTok анонсуючи реліз найближчим часом. Того ж дня гурт запостив відео, зняте Антоном Савлєповим, де він закликає усіх фанів доєднатися до флешмобу, пообіцявши, що найкращі відео будуть додані до офіційного lyric-відео на пісню «Різні»! Відео вибухнуло менш ніж за 24 години – більше ніж мільйон переглядів, тисячі вподобань, нові підписники та сплеск фанатської активності.

Прослухати трек можна на всіх платформах.

Фото Instagram