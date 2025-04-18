«Фабрика Зірок», «Шоуманія» – это лучшие шоу»: Дмитрий Коляденко о Новом канале и своем ярком образе

Украинский актер, хореограф, шоумен Дмитрий Коляденко дал большое откровенное интервью Маше Ефросининой

В рамках YouTube-проекта «Екзамен» Маша и Дмитрий поговорили не только о его популярности, но и об образе, одиночестве, боли, любви, Ире Билык и Новом канале.

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Маша Ефросинина вспомнила, что безусловным взлетом в карьере Дмитрия Коляденко было время, когда он сидел в жюри на «Фабриці Зірок-3» (Новый канал). Ведущая назвала его самым ярким из всех персонажей, на примере которого можно разбирать кейсы шоубизнеса. В то время над образом Дмитрия работала целая команда, и он этого не скрывал. Вспомнила Маша и о том, что сын Дмитрия Филипп тогда немного стеснялся своего отца и говорил, что не хочет идти в школу после выпуска в эфир «Фабрики».

– Сын очень переживал, да. Я с ним говорил, что: «Филипп, это моя работа, мне говорят так поступать. Это приносит деньги. Мы тебе потом приносим кроссовки, мячи, нам нужно жить, снимать квартиру». И в какой-то момент он меня понял, что это моя профессия, я актер, я играю эту роль. А вот все шоу: «Фабрика Зірок», «Шоуманія», «Шанс», «Зроби мені смішно» – они лучшие. И сейчас это такое приятное упоминание! Сейчас мне люди присылают, как я порадовал Билык и других звезд. И это так приятно! – рассказал Дмитрий Коляденко.

Но дальше Маша Ефросинина вспомнила, что с 2014 по 2020 годы, почти шесть лет, в карьере Дмитрия не было ничего подобного по типу «Фабрики», «Шоуманії», «Зроби мені смішно». Что все это время происходило у хореографа? Об этом, а также об отношениях с Ириной Билык, Еленой Коляденко, одиночестве и картах таро – смотри в новом выпуске YouTube-проекта Маши Ефросининой «Екзамен»: