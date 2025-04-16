«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві

13 квітня у столичному закладі MIYA акторка Наталка Денисенко зібрала жінок на відверту розмову «Голос Жінки», щоб поговорити про головне — що означає бути собою в сучасному світі, як чути власний голос серед шуму чужих очікувань і чому дозвіл «не відповідати» — це, насправді, шлях до свободи.

Протягом зустрічі Наталка ділилася особистими історіями — про материнство, акторську кар’єру, вигорання та власний шлях до прийняття. Саме через них вона показувала: бути жінкою — це не про відповідність, не про ролі чи очікування. Це про силу бути собою: водночас ніжною і сильною, гучною й мовчазною.

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– Це була дуже особлива атмосфера. Я бачила, як жінки сміялися, обіймали одна одну й ділилися чимось справжнім. Ми говорили не про те, як «правильно жити», а як чесно проживати себе. Без масок. Без «треба», – поділилася Наталка Денисенко після зустрічі.

Символічною частиною стала унікальна практика відпускання стереотипів: кожна гостя отримала тарілку та маркер, щоб написати те, що більше не хоче нести в собі – страхи, установки, чужі сценарії. А потім – розбила її. Це перетворилося на справжній ритуал звільнення – з танцями, обіймами й безмежною легкістю.

Подія мала й благодійну складову: разом із фондом «Землячки» учасниці долучилися до збору коштів на автомобіль для жінок-військових.





Гостями заходу стали Оксана Гутцайт, Анна Астровська, Марта Адамчук, Антоніна Кролівець, Вікторія Кагаловська, Аліса Каленюк, Скальська Марта, Валерія Дідковська, Ольга Ковальчук, ISKRA, Олександра Малиновська, Анжеліка Симоненко.

«Голос Жінки» став не просто подією, а живим прикладом того, як жіночий голос може звучати по-різному: у силі й ніжності, у сльозах і сміху, у свободі бути собою. І саме в цьому – його здатність змінювати світ зсередини. Ця зустріч відкрила нову серію подій, кожна з яких матиме свою атмосферу, формат і звучання. Але суть залишиться незмінною: простір, де жінка може бути собою – без умов, ролей і «треба».