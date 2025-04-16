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«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві

«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві

13 квітня у столичному закладі MIYA акторка Наталка Денисенко зібрала жінок на відверту розмову «Голос Жінки», щоб поговорити про головне — що означає бути собою в сучасному світі, як чути власний голос серед шуму чужих очікувань і чому дозвіл «не відповідати» — це, насправді, шлях до свободи.

Протягом зустрічі Наталка ділилася особистими історіями — про материнство, акторську кар’єру, вигорання та власний шлях до прийняття. Саме через них вона показувала: бути жінкою — це не про відповідність, не про ролі чи очікування. Це про силу бути собою: водночас ніжною і сильною, гучною й мовчазною.

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– Це була дуже особлива атмосфера. Я бачила, як жінки сміялися, обіймали одна одну й ділилися чимось справжнім. Ми говорили не про те, як «правильно жити», а як чесно проживати себе. Без масок. Без «треба», – поділилася Наталка Денисенко після зустрічі.

«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві

Символічною частиною стала унікальна практика відпускання стереотипів: кожна гостя отримала тарілку та маркер, щоб написати те, що більше не хоче нести в собі – страхи, установки, чужі сценарії. А потім – розбила її. Це перетворилося на справжній ритуал звільнення – з танцями, обіймами й безмежною легкістю.

Подія мала й благодійну складову: разом із фондом «Землячки» учасниці долучилися до збору коштів на автомобіль для жінок-військових.

«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві
«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві



Гостями заходу стали Оксана Гутцайт, Анна Астровська, Марта Адамчук, Антоніна Кролівець, Вікторія Кагаловська, Аліса Каленюк, Скальська Марта, Валерія Дідковська, Ольга Ковальчук, ISKRA, Олександра Малиновська, Анжеліка Симоненко.

«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві
«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві
«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві
«Голос Жінки»: Наталка Денисенко провела щиру й надихаючу зустріч у Києві

«Голос Жінки» став не просто подією, а живим прикладом того, як жіночий голос може звучати по-різному: у силі й ніжності, у сльозах і сміху, у свободі бути собою. І саме в цьому – його здатність змінювати світ зсередини. Ця зустріч відкрила нову серію подій, кожна з яких матиме свою атмосферу, формат і звучання. Але суть залишиться незмінною: простір, де жінка може бути собою – без умов, ролей і «треба».

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