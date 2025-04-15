Українка здобула американську корону: Адріана Пущак стала Miss USA Universe 2025

Українка Адріана Пущак, родом із Дрогобича, здобула титул Miss Petite USA Universe 2025, ставши першою українкою, яка виборола головну корону у своїй категорії на престижному міжнародному конкурсі краси Ms/Mrs Universe Pageant.

Фінал конкурсу відбувся 9–12 квітня в Лас-Вегасі, штат Невада, і тривав чотири дні – справжній марафон краси, сили, жіночої єдності. Участь у конкурсі взяли фіналістки з усіх куточків США, які змагалися в чотирьох конкурсних етапах, демонструючи не лише зовнішню привабливість, а й харизму, акторську майстерність, цінності та внутрішню силу.

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Адріана отримала титул Miss Petite USA Universe 2025, а також звання Першої віце-міс Ms USA Universe та увійшла до топ-3 у номінації «Народний вибір».

– Я – Miс США 2025. Досі не вірю, коли вимовляю ці слова. Сьогодні я стою тут із короною на голові та сльозами радості в очах. Ця перемога – не лише моя. Вона для кожної дівчини, яка сумнівалася в собі. Для кожної, хто боявся починати спочатку. Ти можеш усе. Дякую всім, хто підтримував мене, – зазначила Адріана після перемоги.

Адріана переїхала до США у 2022 році разом із донькою Ванессою, рятуючись від війни. У США вона з нуля розпочала нове життя, відкрила власну справу в бʼюті-індустрії та стала активною частиною української діаспори. Її мрія – надихати інших жінок вірити в себе й будувати своє майбутнє з гідністю та любов’ю до себе. У найближчих планах Адріани – менторство, мотиваційні виступи та соціальні ініціативи для жінок, які шукають своє місце у світі.