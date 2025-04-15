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Розмови без табу: шоу «Дорослі дівчата» стартувало у Львові!

Розмови без табу: шоу «Дорослі дівчата» стартувало у Львові!

Тур «Дорослі дівчата» з Олею Поляковою та Машею Єфросиніною стартував у квітні з аншлагу у Львові. На сцені цього вечора звучало найголовніше — відвертість. Львів почув відповіді на запитання, які зазвичай не ставлять уголос. 

Зірки чесно говорили про шлюбні перипетії, втому від стосунків та життя зі свекрухою. Від роздумів про жіночу самотність — до яскравих жартів про секс і відверті розмови про бажання. Жодної «забороненої» теми — і жодного фальшу. Їхні діалоги — не ролі, а власний досвід, у якому впізнаєш себе.

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Розмови без табу: шоу «Дорослі дівчата» стартувало у Львові!

Серед глядачів можна було помітити маму Олі Полякової — Світлану, яка приїхала підтримати доньку на прем’єрному шоу.

Після успішного старту у Львові «Дорослі Дівчата» продовжують тур, що йде із солд-аутами, і вирушають підкорювати Дніпро, Полтаву, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Розмови без табу: шоу «Дорослі дівчата» стартувало у Львові!
Розмови без табу: шоу «Дорослі дівчата» стартувало у Львові!

Не пропустіть можливість стати частиною найвідвертіших розмов «Дорослих дівчат» — про все, що справді хвилює жінок.

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