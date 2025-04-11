Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відео-розмову з собою маленьким

Провідний ньюсмейкер країни MÉLOVIN зачарував у соцмережах відео, в якому від дорослий спілкується зі своїм маленьким мрійником. Артист продемонстрував унікальні кадри дитинства, поділився власною поезією і привідкрив перші кадри кліпу на новий трек.
Унікальні кадри з дитинства, відео зі шкільної лінійки, підліткового віку – все це MÉLOVIN подарував прихильникам у свій день народження. На відео маленький Мел із минулого звертається до себе 28-річного і отримує щирі і дуже зворушливі відповіді:
– Я – це ти з майбутнього. Прийшов сказати тобі важливу річ – ти не один, і насправді ніколи не був. Я щасливий, коли ти не здаєшся, коли ти залишаєшся собою, навіть, коли світ намагається зробити з тебе когось іншого. Тобі буде страшно і не раз, але ти дуже хоробрий хлопчик і навіть зі сльозами на очах ти все одно йтимеш далі – я це знаю, бо ти вже ідеш.
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Крім того, MÉLOVIN, який вже встиг підтвердити статус головного мрійника країни, зауважив, що для нього завжди було важливо фокусуватися на мріях, а вже зараз він у змозі здійснити не лише свої бажання, а і допомагати у цьому іншим.
Наприкінці відео маленька версія відомого артиста запитала: «А якщо світ буде кричати: «Стій!?», на що отримав відповідь-анонс майбутньої музичної прем’єри:
– «Тормоз чи на газ – зупиняється час, романтично для нас, та не буквально» Це твоя нова пісня, вона вже народжується і дуже скоро її почують усі, – анонсував MÉLOVIN у соцмережах.
Підписники артиста одразу відреагували на допис і засипали його привітаннями: