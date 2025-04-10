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Евровидение 2025: все участники и список песен конкурса этого года

Євробачення 2025: всі учасники та список пісень цьогорічного конкурсу

Уже совсем скоро состоится 69-й песенный конкурс «Евровидение 2025». Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.

Уже известны имена всех 37 участников, которые будут бороться за звание победителей песенного конкурса в швейцарском Базеле. Все песни стран-участниц и имена представителей Евровидения 2025 – смотри в материале Нового канала.

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Всего в Евровидении 2025 года примут участие 37 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 15 стран-участниц, а во втором – 16.

В финал Евровидения 2025 войдут 26 стран: по десять лучших из каждого полуфинала, страны «Большой пятерки», а также Швейцария, принимающая в этом году шоу.

Все участники и песни Евровидения 2025

Азербайджан: Mamagama – «Run With U»

Албанія: Shkodra Elektronike – «Zjerm» 

Бельгія: Red Sebastian – «Strobe Lights» 

Естонія: Tommy Cash – «Espresso Macchiato» 

Ісландія: VÆB – «RÓA»

Іспанія: Melody – «ESA DIVA» 

Італія: Lucio Corsi – «Volevo Essere Un Duro»

Кіпр: Theo Evan – «Shh»

Нідерланди: Claude – «C’est La Vie»

Норвегія: Kyle Alessandro – «Lighter»

Польща: Justyna Steczkowska – «GAJA» 

Португалія: NAPA – «Deslocado»

Сан-Марино: Gabry Ponte – «Tutta L’Italia»

Словенія: Klemen – «How Much Time Do We Have Left» 

Україна: Ziferblat – «Bird of Pray»

Хорватія: Marko Bošnjak – «Poison Cake»

Швейцарія: Zoë Më – «Voyage»

Швеція: KAJ – «Bara Bada Bastu»

Австралія: Go-Jo – «Milkshake Man»

Австрія: JJ – «Wasted Love»

Великобританія: Remember Monday – «What The Hell Just Happened?»

Вірменія: PARG – «SURVIVOR»

Греція: Klavdia – «Asteromáta»

Грузія: Mariam Shengelia – «Freedom» 

Данія: Sissal – «Hallucination»

Ізраїль: Yuval Raphael – «New Day Will Rise»

Ірландія: EMMY – «Laika Party»

Латвія: Tautumeitas – «Bur Man Laimi»

Литва: Katarsis – «Tavo Akys»

Люксембург: Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

Мальта: Miriana Conte – «SERVING» 

Німеччина: Abor & Tynna – «Baller»

Сербія: Princ – «Mila» 

Фінляндія: Erika Vikman – «ICH KOMME»

Франція: Louane – «maman»  

Чехія: ADONXS – «Kiss Kiss Goodbye»

Чорногорія: Nina Žižić – «Dobrodošli»

Напомним, что на песенном конкурсе Евровидения 2025 года Украину представит группа Ziferblat. Она будет выступать в первой части первого полуфинала.

Автор Анна Гусар

Фото eurovision.tv

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