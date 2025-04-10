Євробачення 2025: всі учасники та список пісень цьогорічного конкурсу

Уже совсем скоро состоится 69-й песенный конкурс «Евровидение 2025». Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.
Уже известны имена всех 37 участников, которые будут бороться за звание победителей песенного конкурса в швейцарском Базеле. Все песни стран-участниц и имена представителей Евровидения 2025 – смотри в материале Нового канала.
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Всего в Евровидении 2025 года примут участие 37 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 15 стран-участниц, а во втором – 16.
В финал Евровидения 2025 войдут 26 стран: по десять лучших из каждого полуфинала, страны «Большой пятерки», а также Швейцария, принимающая в этом году шоу.
Напомним, что на песенном конкурсе Евровидения 2025 года Украину представит группа Ziferblat. Она будет выступать в первой части первого полуфинала.
Автор Анна Гусар
Фото eurovision.tv