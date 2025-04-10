Євробачення 2025: всі учасники та список пісень цьогорічного конкурсу

Уже совсем скоро состоится 69-й песенный конкурс «Евровидение 2025». Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, финал – 17 мая 2025 года.

Уже известны имена всех 37 участников, которые будут бороться за звание победителей песенного конкурса в швейцарском Базеле. Все песни стран-участниц и имена представителей Евровидения 2025 – смотри в материале Нового канала.

Cейчас смотрят

Евровидение 2025: что известно о 69-м песенном конкурсе

Евровидение 2025: логотип конкурса и как выглядит главная сцена

Евровидение 2025

Всего в Евровидении 2025 года примут участие 37 стран. В частности, в первом полуфинале выступят 15 стран-участниц, а во втором – 16.

В финал Евровидения 2025 войдут 26 стран: по десять лучших из каждого полуфинала, страны «Большой пятерки», а также Швейцария, принимающая в этом году шоу.

Все участники и песни Евровидения 2025

Албанія: Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Кіпр: Theo Evan – «Shh»

Норвегія: Kyle Alessandro – «Lighter»

Польща: Justyna Steczkowska – «GAJA»

Швейцарія: Zoë Më – «Voyage»

Грузія: Mariam Shengelia – «Freedom»

Мальта: Miriana Conte – «SERVING»

Німеччина: Abor & Tynna – «Baller»

Чорногорія: Nina Žižić – «Dobrodošli»

Напомним, что на песенном конкурсе Евровидения 2025 года Украину представит группа Ziferblat. Она будет выступать в первой части первого полуфинала.

Автор Анна Гусар

Фото eurovision.tv