Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист квітня

Ловіть добірку нових пісень квітня 2025 від українських артистів! Цей плейлист ми поповнюватимемо музичними новинками, які варто почути кожному. Тож слідкуй! 🙂

Нікіта Кісельов – Охриплим

Ця композиція — відображення внутрішньої боротьби та особистісного пошуку, що зачіпає найглибші струни душі. Вона передає біль, надії, сумніви й сили, які допомагають подолати найскладніші моменти життя.

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– Це пісня про те, як важливо не мовчати, навіть коли голос уже охрип від внутрішніх переживань. Це своєрідний заклик до тих, хто боїться або соромиться говорити про свої почуття. Важливо знайти в собі сміливість бути вразливим і висловлювати те, що на серці, – поділився Нікіта Кісельов.

Як завжди, Нікіта не ховається за масками, а демонструє найбільш відверту та справжню сторону себе. Текст пісні — це не просто лірика, а відображення емоцій, які не можна приховати.

VLADA K feat. Kalush – Диваки

«Диваки» – це історія про людей, які не бояться виділятися, відчувати і бути справжніми, про тих, хто знаходить радість у простих речах, хто не шукає легких шляхів, але завжди залишається вірним собі. Це трек для мрійників, для тих, хто вірить у свої сили, навіть коли здається, що світ проти.

– Це про нас, про тих, хто не зраджує себе, хто знає, що щастя — не в грошах, а в сонці, у вільних думках і щирих емоціях. Ми з Олегом дуже різні, але нас об’єднує одне – бажання робити музику, яка справжня, яка чіпляє і яка залишається, – розповідає VLADA K.

–«Диваки – це про тих, хто не боїться бути іншим. Про людей, які не шукають ідеальних умов, а створюють їх самі. Це трек про боротьбу, про внутрішній вогонь, який не згасає, навіть коли складно. Бо кожен дивак – це людина, яка змінює світ, – коментує Олег Псюк.

MAYOROVA – Ромашки

MAYOROVA одразу після повернення зі свого першого туру, який гучно пройшов містами України, презентує новий чуттєвий трек під назвою «Ромашки» — пісня чіпляє з перших рядків. Нова пісня, за словами співачки, є відображенням того стану, коли спогади ще тримають разом, але майбутнього вже немає. При написанні MAYOROVA надихалася не лише особистим досвідом, а й історіями подруг, знайомих і навіть випадковими фразами, почутими на вулиці.

– Це про момент, коли ти усвідомлюєш, що щось закінчується, але ще не готовий це відпустити. Про те, як біль може перетворюватися на силу. Ромашки в чаї — символ краси, яка втратила сенс. Вони вже не від серця – просто декорація, як і почуття, що більше не щирі. У цій пісні кілька рівнів сенсів, і кожен слухач зможе знайти в ній щось своє, – розповідає MAYOROVA.

GEZWEIRDO – Так ніжно

Самобутня GEZWEIRDO, суперсила якої — бути щирою та зрозумілою, як ніхто інший у своїй творчості, презентує новий сингл «Так ніжно». Трек із лірикою, але у вайбі драйву — так могла зробити тільки вона, бо саме ця артистка й авторка поєднує чесність із нотами.

GEZWEIRDO не грає в образи — вона рефлексує на чистому, щирому рівні. Саме з цього почався її шлях до популярності з треку «ГАДДЕМІТ» і продовжується в кожному релізі. У цьому синглі відчувається внутрішній конфлікт, де ніжність межує з агресією, крихкість — із силою, а любов — із невпевненістю. І в цьому двобої немає переможців — залишається лише бути справжнім до кінця.

– Коли навіть після емоційної бурі ви все одно обираєте одне одного. Згадуєте про причину вибору, про щиру любов і повагу. І все стає на свої місця. Любов має жити й відчуватися, і як згадувалося вище, вона не завжди ідеальна, – ділиться GEZWEIRDO.

Geed – «Це була ти»

Цей трек присвячений коханню і наповнений дуже глибокими сенсами. В кожного з нас є свої страхи, свої внутрішні конфлікти. Ми можемо бігти від близькості й хотіти її всім серцем, і коли ми зустрічаємо саме ту людину, якій готові відкриватись, вона для нас стає всім, бо саме поряд з нею ми почуваємо себе найбезпечніше в цьому буремному світі. Ця пісня – присвята і вдячність тій самій коханій людині.

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