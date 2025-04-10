Новый каналG.spaceНовости

Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист квітня

Слухаємо українське! Пісні, які мають потрапити у твій плейлист квітня

Ловіть добірку нових пісень квітня 2025 від українських артистів! Цей плейлист ми поповнюватимемо музичними новинками, які варто почути кожному. Тож слідкуй! 🙂 

Нікіта Кісельов – Охриплим

Ця композиція — відображення внутрішньої боротьби та особистісного пошуку, що зачіпає найглибші струни душі. Вона передає біль, надії, сумніви й сили, які допомагають подолати найскладніші моменти життя.

Cейчас смотрят

– Це пісня про те, як важливо не мовчати, навіть коли голос уже охрип від внутрішніх переживань. Це своєрідний заклик до тих, хто боїться або соромиться говорити про свої почуття. Важливо знайти в собі сміливість бути вразливим і висловлювати те, що на серці, – поділився Нікіта Кісельов.

Як завжди, Нікіта не ховається за масками, а демонструє найбільш відверту та справжню сторону себе. Текст пісні — це не просто лірика, а відображення емоцій, які не можна приховати.

VLADA K feat. Kalush – Диваки

«Диваки» – це історія про людей, які не бояться виділятися, відчувати і бути справжніми, про тих, хто знаходить радість у простих речах, хто не шукає легких шляхів, але завжди залишається вірним собі. Це трек для мрійників, для тих, хто вірить у свої сили, навіть коли здається, що світ проти.

– Це про нас, про тих, хто не зраджує себе, хто знає, що щастя — не в грошах, а в сонці, у вільних думках і щирих емоціях. Ми з Олегом дуже різні, але нас об’єднує одне – бажання робити музику, яка справжня, яка чіпляє і яка залишається, – розповідає VLADA K.

–«Диваки – це про тих, хто не боїться бути іншим. Про людей, які не шукають ідеальних умов, а створюють їх самі. Це трек про боротьбу, про внутрішній вогонь, який не згасає, навіть коли складно. Бо кожен дивак – це людина, яка змінює світ, – коментує Олег Псюк.

MAYOROVA – Ромашки

MAYOROVA одразу після повернення зі свого першого туру, який гучно пройшов містами України, презентує новий чуттєвий трек під назвою «Ромашки» — пісня чіпляє з перших рядків. Нова пісня, за словами співачки, є відображенням того стану, коли спогади ще тримають разом, але майбутнього вже немає. При написанні MAYOROVA надихалася не лише особистим досвідом, а й історіями подруг, знайомих і навіть випадковими фразами, почутими на вулиці.

– Це про момент, коли ти усвідомлюєш, що щось закінчується, але ще не готовий це відпустити. Про те, як біль може перетворюватися на силу. Ромашки в чаї — символ краси, яка втратила сенс. Вони вже не від серця – просто декорація, як і почуття, що більше не щирі. У цій пісні кілька рівнів сенсів, і кожен слухач зможе знайти в ній щось своє, – розповідає MAYOROVA.

GEZWEIRDO – Так ніжно

Самобутня GEZWEIRDO, суперсила якої — бути щирою та зрозумілою, як ніхто інший у своїй творчості, презентує новий сингл «Так ніжно». Трек із лірикою, але у вайбі драйву — так могла зробити тільки вона, бо саме ця артистка й авторка поєднує чесність із нотами.

GEZWEIRDO не грає в образи — вона рефлексує на чистому, щирому рівні. Саме з цього почався її шлях до популярності з треку «ГАДДЕМІТ» і продовжується в кожному релізі. У цьому синглі відчувається внутрішній конфлікт, де ніжність межує з агресією, крихкість — із силою, а любов — із невпевненістю. І в цьому двобої немає переможців — залишається лише бути справжнім до кінця.

– Коли навіть після емоційної бурі ви все одно обираєте одне одного. Згадуєте про причину вибору, про щиру любов і повагу. І все стає на свої місця. Любов має жити й відчуватися, і як згадувалося вище, вона не завжди ідеальна, – ділиться GEZWEIRDO.

Geed – «Це була ти»

Цей трек присвячений коханню і наповнений дуже глибокими сенсами. В кожного з нас є свої страхи, свої внутрішні конфлікти. Ми можемо бігти від близькості й хотіти її всім серцем, і коли ми зустрічаємо саме ту людину, якій готові відкриватись, вона для нас стає всім, бо саме поряд з нею ми почуваємо себе найбезпечніше в цьому буремному світі. Ця пісня – присвята і вдячність тій самій коханій людині.

Фото iStock

новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь