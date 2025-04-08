ВПЕРШЕ! Макс Барських виступить на Atlas Festival 2025

Atlas Festival знову дивує! Одним із головних хедлайнерів цьогорічного ювілейного заходу стане Макс Барських. До виступу команда артиста готує унікальну програму, яка об’єднає найвідоміші хіти та створить особливу атмосферу єдності з глядачами.

Слоган Atlas Festival 2025 – «Об’єднує. Надихає. Допомагає» – логічна рефлексія творчого шляху артиста за останні декілька років. З початку повномасштабної війни він переосмислив свою музику, наповнивши її новим змістом, що став відображенням змін в українському суспільстві та джерелом натхнення для тисяч слухачів.

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Макс Барських – Stomach Butterfly: новий кліп як соціальний аудіовізуальний експеримент

Гості фестивалю зможуть насолодитися не лише золотими хітами та треками-бестселлерами музиканта, що стали знаковими для багатьох українців, а також почують нові англомовні композиції, зокрема Stomach Butterfly з майбутнього альбому.

Особливо емоційним моментом стане виконання пісні «Буде весна», яка прозвучить в унісон з відвідувачами Atlas Festival як символ незламності, надії та віри в майбутнє.

Фестиваль відбудеться 18, 19 та 20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall, головною метою якого стане збір 100+ млн грн на допомогу ЗСУ. Найвигідніші квитки вже доступні у продажу, їхня кількість обмежена. Долучайтесь до головної музичної події літа вже сьогодні!