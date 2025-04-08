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Радіоведуча Юля Карпова зворушливо привітала Сергія Пономаренка з річницею звання Героя України

Радіоведуча Юля Карпова зворушливо привітала Сергія Пономаренка з річницею звання Героя України

Радіоведуча Юля Карпова зворушливо привітала коханого, майора ЗСУ, Героя України, заступника командира 9-го батальйону 3-ї окремої танкової Залізної бригади Сергія Пономаренка з третьою річницею отримання найвищої державної нагороди. Та найбільше уваги привернули не лише її слова, а й ніжне фото — з натяком на новий етап у житті пари.

Днями Юля опублікувала світлину з інтригуючим підписом: «Врешті, якщо 1 квітня дізнатись про вагітність, то сказати про це краще, мабуть, уже 2-го?)». І хоча публікацію можна було сприйняти як жарт, уже наступного дня вона доповнила її романтичним продовженням.

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У день, коли три роки тому Сергій Пономаренко отримав звання Героя України — Юля оприлюднила спільне фото з коханим, на якому він ніжно цілує її в животик. У підписі до світлини вона поділилась особистим і щемливим: «Три роки зі званням Героя України. Бо зробив для цієї країни більше, ніж усе. Твої форма та нагороди вдома — це щось сокровенне й безцінне. Я пишаюсь тобою, найміцніша у світі спина, найнадійніша у світі опора. Ти — це про таку мою впевненість, що можна сміливо планувати абсолютно все. І всіх ????».

Пост зібрав чимало лайків і теплих слів. Один із найзворушливіших коментарів — про любов, яку видно навіть без слів: «Найгарніше втілення любові двох чудових людей!».

Сергій Пономаренко: історія справжнього Героя

Сергій Пономаренко — офіцер ЗСУ з бойовим досвідом із 2014 року. Після звільнення з армії у 2021-му він добровільно повернувся до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Танкова рота Сергія однією з перших прибула на Харківщину, де в бою під Ізюмом було знищено дев’ять ворожих машин. Під артобстрілом він врятував підбитий танк і екіпаж, особисто вивівши машину з поля бою. За виняткову відвагу та результативність у боях 2 квітня 2022 року Сергію Пономаренку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Сьогодні разом із Юлею — засновницею благодійного фонду «Юлині бабусі» — він підтримує благодійні ініціативи й, можливо, готується до батьківства. Поки що пара не підтверджує чуток. Та іноді фото, жести й слова говорять гучніше за офіційні заяви. Історія цієї пари — це кохання, яке народилося посеред війни та стало точкою опори в найскладніші часи. Можливо, зовсім скоро ця історія отримає найпрекрасніше продовження.

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