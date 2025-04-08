Гурт Ziferblat спільно з Фондом Притули оголошують збір у 4 млн гривень на роботизовані системи для гуманітарного розмінування

Збір відбувається за інформаційної підтримки Суспільного Мовлення

До Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги протимінної діяльності, 4 квітня, цьогорічні представники України на Євробаченні розпочинають збір коштів на чотири інноваційні комплекси наземного розмінування «ЗМІЙ». Це високотехнологічна українська розробка, яка дозволяє ефективно та безпечно очищувати території, забруднені вибухонебезпечними предметами через бойові дії.

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Цей проєкт звучить гучно — так само, як композиція «Bird of Pray», з якою Ziferblat вийдуть на європейську сцену у травні. Це не просто музика — це сигнал надії на зміни, відродження та віри в майбутнє.

– Сьогодні Україна — найзамінованіша країна у світі. Із 174 тисяч квадратних кілометрів, що зазнали впливу бойових дій, 35,5 тисяч уже очистили — та понад 138,5 тисяч все ще потенційно потребують розмінування. Це величезний виклик. І ми, маючи голос, що лунатиме на всю Європу, хочемо його використати, аби прискорити й посилити процес очищення нашої землі, – коментують у Ziferblat.

Чому саме комплекс «ЗМІЙ»?

Ціна однієї машини — 1 млн грн, що в 40–80 разів дешевше за існуючі альтернативи.

Обслуговують її лише 2 оператори (проти 5 у звичайних системах).

Час розгортання — 2 хвилини.

Прохідність — надзвичайна: пісок, болото, щебінь, ями, траншеї — не проблема.

Українське виробництво, сертифіковане за стандартами НАТО.

І найголовніше — «ЗМІЙ» працює з мінімальним шаром ґрунту, зберігаючи родючість чорноземів — те, що не здатні гарантувати інші.

Долучайтеся до збору у Конверт за лінком чи кьюар кодом. Бо це більше, ніж про техніку. Це — про повернення безпеки та життя на українську землю.

Підтримати ініціативу можна: https://www.privat24.ua/send/g5r9b або https://prytulafoundation.org/about/projects/actual/ziferblat-demining