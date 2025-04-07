Quest Pistols – повернення легендарного треку «Різні»

Quest Pistols знову на вустах у всіх

На початку березня українська інфлюенсерка @alexavolkonskaya опублікувала TikTok під трек Quest Pistols «Разные» – і сталася магія. Відео не просто набрало шалений оберт, а стало поштовхом для глобального флешмобу. Найвідоміші блогери-мільйонники з різних куточків світу – від США до Таїланду, від Кореї до Іспанії – підхопили звук та почали знімати власні відео, запустивши світовий тренд.

Гурт особисто зв’язався з блогерами та майже кожен вже пообіцяв підтримати реліз оновленого треку у своїх соцмережах.

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У п’ятницю 4 квітня гурт Quest Pistols виклав тизер нової версії треку «Різні» у своєму TikTok анонсуючи реліз найближчим часом. Того ж дня гурт запостив відео, зняте Антоном Савлєповим, де він закликає усіх фанів доєднатися до флешмобу, пообіцявши, що найкращі відео будуть додані до офіційного lyric-відео на пісню «Різні»! Відео вибухнуло менш ніж за 24 години – більше ніж мільйон переглядів, тисячі вподобань, нові підписники та сплеск фанатської активності.

Стати частиною історії – легко!

Quest Pistols запрошують всіх охочих приєднатися до нового тренду:

Знімай відео під офіційний звук у TikTok

Найкращі ролики будуть включені до офіційного lyric-відео на пісню «Різні»

Кожен автор буде зазначений у титрах

Це твій шанс – стати частиною відродження легендарного треку

Офіційну дату релізу гурт поки не озвучив, але ті, хто вже сьогодні приєднаються до TikTok-хвилі – будуть першими, хто стане частиною великого повернення.

– Ми бачимо, як ця пісня живе у серцях людей. І ми хочемо, щоб її нова версія звучала разом із тими, хто зробив її вічною, – кажуть музиканти.