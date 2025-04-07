MAYOROVA – «Ромашки»: чуттєвий трек про розставання

MAYOROVA одразу після повернення зі свого першого туру, який гучно пройшов містами України, презентує новий чуттєвий трек під назвою «Ромашки» – пісня чіпляє з перших рядків.

Нова пісня, за словами співачки, є відображенням того стану, коли спогади ще тримають разом, але майбутнього вже немає. При написанні MAYOROVA надихалася не лише особистим досвідом, а й історіями подруг, знайомих і навіть випадковими фразами, почутими на вулиці.

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– Це про момент, коли ти усвідомлюєш, що щось закінчується, але ще не готовий це відпустити. Про те, як біль може перетворюватися на силу. Ромашки в чаї – символ краси, яка втратила сенс. Вони вже не «від серця» – просто декорація, як і почуття, що більше не щирі. У цій пісні кілька рівнів сенсів, і кожен слухач зможе знайти в ній щось своє, –розповідає MAYOROVA.

Артистка додала, що працювала над треком разом зі своїм бойфрендом, тож одразу відкинула домисли слухачів про негаразди у їхній парі. А також поділилася, що сама колись переживала, та впевнена, у багатьох був період, коли стосунки доходили до свого логічного завершення, коли ти ще ніби хочеш дати шанс, але всередині себе вже повторюєш слова: «Само собою, все минеться».

Вперше наживо MAYOROVA презентувала трек «Ромашки» на своїх концертах у турі Україною, що пройшов з повними залами та відданою аудиторією. Співачка поділилася, що не очікувала такої шаленої підтримки нової пісні – вже з першого приспіву глядачі співали «Ромашки» в унісон.

Хтось зізнавався у коханні прямо зі сцени, а один зі слухачів навіть зробив пропозицію руки та серця під час виступу співачки.

– Я сфотографувала очима посмішки й захоплення людей. Юність, танці, свобода – ці відчуття залишаться зі мною назавжди, – розповіла MAYOROVA.