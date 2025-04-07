Артем Пивоваров – «Десь надходила весна»: лірика, де етапи стосунків порівнюються з явищами природи

Пісня увійшла до альбому Артема Пивоварова «Твої Вірші, Мої Ноти PT.2», що популяризує українську поезію через призму музики.

Основою композиції «Десь надходила весна» став однойменний вірш відомого українського поета Павла Тичини, інтимна лірика якого вражає силою відчуттів. У цій роботі етапи стосунків порівнюються з явищами природи, стадії закоханості змінюють одна одну, як пори року, що відображають відповідні емоційні стани. Майстерна передача почуттів в поетичних рядках Тичини та вміння Пивоварова чітко передавати настрій через музику і виконання гармонійно поєдналися в ліричній музичній історії «Десь надходила весна».

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«Твої Вірші, Мої Ноти» – авторський проєкт Артема Пивоварова, головною метою якого є популяризація української культури. З моменту запуску проєкту в 2021 році в Pivovarov Production було створено понад 30 музичних інтерпретацій поезії видатних представників української літератури різних століть. Більшість робіт, записаних сольно або в колаборації з українськими артистами, було випущено з кліпами та включено до альбому «Твої Вірші, Мої Ноти» в двох частинах. Артем також запустив декілька нових напрямів проєкту: гурт «The Вуса», що повертає до часів зародження важливого періоду в історії української музики – «вусатого фанку», та «НОВІ ІМЕНА», що має на меті сприяння розвитку української культури через підтримку молодих талановитих виконавців і де Пивоваров виступає в ролі автора і продюсера.