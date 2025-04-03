«Удивлялись, смеялись и содрогались!»: как звезды вслепую щупали ящериц, лизунов и перец чили в Scary Challenge

Что будет, если дать звездам коробку, заполненную странными предметами, и попросить вслепую угадать, что там внутри?

Черви, карамбола и паника! Звезды проходят Scary Challenge с закрытыми глазами!

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Новый выпуск Scary Challenge на YouTube-канале Нового канала подарил зрителям шквал эмоций! Ведущая диджитал-проекта Александра Шмарова испытала нервы известных звезд украинского шоу-бизнеса, предложив им на ощупь угадать, что скрывается в «страшном» боксе. И если вы думаете, что это было просто – то только не для них!

В выпуске зрители увидят сразу трех участников, каждый из которых реагировал по-своему – от смеха до настоящего испуга.

В этот раз в испытании приняли участие ведущая квиз-шоу «Город и село» Катя Олос, шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко и звезда сериала «Будиночок на щастя» Виталина Библив. На первый взгляд, предметы в коробке казались невинными: игрушечная ящерица, лимон, массажный мяч… Но попробуйте угадать их, когда перед глазами сплошная тьма, а на ощупь это кажется чем-то скользким, холодным или даже живым!

Катя Олос первой погрузила руки в загадочную коробку и едва сдерживала эмоции. Ее испытания: перец чили, лизун, а также сладкий, но не менее страшный мармеладный осьминог. Больше всего эмоций у Катерины вызывала желеобразная масса – девушка не сдерживала ни удивления, ни смеха.

Дмитрий Коляденко, несмотря на свой немалый опыт и сценическую выдержку, все равно не остался равнодушным к «сюрпризам» в коробке. Игрушечная ящерица, массажное масло и лимон заставили шоумена почувствовать весь спектр эмоций – от удивления до небольшой паники. Эмоции Дмитрия сделали из простой задачи яркую сцену, на которую хочется смотреть отдельно.

А вот Виталина Библив почти героически выдержала все испытания. Хотя ее предметы были не менее жутки: игрушечная сова, массажный мяч и все тот же мармеладный осьминог. Реакции Виталины следует увидеть хотя бы ради ее актерских эмоций и тонкого юмора.

Scary Challenge – это не просто игра на ощупь, а полноценное эмоциональное шоу, вызывающее смех, неожиданности и желание «а я бы на их месте догадался!». Подписывайтесь на YouTube Нового канала, чтобы не пропустить следующие выпуски – впереди еще много ярких эмоций и новых звездных участников!

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Автор: Валерия Бондаренко