Pivovarov Prod & NAZVA – Ток Ток: дивитись кліп онлайн

Pivovarov Prod та гурт NAZVA презентують роботу «Ток Ток», створену в межах авторського проєкту Артема Пивоварова «НОВІ ІМЕНА».

Артем Пивоваров продовжує популяризувати українську культуру та підтримувати талановитих артистів у проєкті «НОВІ ІМЕНА», в якому виступає в якості автора та продюсера. Цього разу в результаті співпраці Pivovarov Prod з NAZVA народилася драйвова робота «Ток Ток», що поєднує в собі різні стилі та демонструє любов музикантів до експериментів. За основу пісні було взято українську народну казку про котика і півника, що навчає обережності та показує важливість дружньої підтримки. У проєкті «НОВІ ІМЕНА» історія, що передавалася від покоління до покоління у розповідях батьків, книжках, мультфільмах та виставах, отримала новий, музичний формат. Суміш жанрів у музичному оформленні поєднується з різноплановістю у відео, де сцени з учасниками гурту NAZVA та Артемом Пивоваровим у дивакуватих масках переплітаються з фрагментами класичної дитячої вистави лялькового театру.

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– Текст, що є в цій пісні, взятий з української народної казки «Котик і півник». Я люблю українські казки, тож трек писався сам собою. Пісня драйвова, танцювальна і вперше у гурті NAZVA є тяжке звучання. Ми обожнюємо відкривати себе себе по-новому для глядачів і слухачів, тому співпраця з Артемом і його командою була для нас дуже органічна, – розповів Павло Гоц (NAZVA).