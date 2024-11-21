«Wicked: Чародійка»: зіркова прем’єра у Києві!

20 листопада в кінотеатрі «Оскар» в ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра епічної історії «Wicked: Чародійка».

Першими у магічну подорож країною Оз вирушили зірки дубляжу – Злата Огнєвіч, Валентина Лонська та Євген Анішко! А також відомі селебреті та блогери і ЗМІ.

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Цієї осені одна із найулюбленіших світових історій оживе у захопливій та величній кінопригоді! Зустрічайте лауреатку премії «Еммі» Синтію Еріво у ролі Ельфаби – зеленошкірої чаклунки-вигнанниці, та володарку мультиплатинової премії «Ґреммі», суперзірку світового масштабу Аріану Ґранде у ролі молодої та амбітної Глінди. Неймовірна історія кохання, суперництва та магії, що розкриє неповторний світ країни Оз!

Дивіться «Wicked: Чародійка» вже у кінотеатрах!