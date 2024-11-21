Пісня «Я маю крила» від Паліндрома стала головним саундтреком до фільму «Назавжди-Назавжди»

21 листопада в широкий прокат виходить український фільм «Назавжди-Назавжди» Анни Бурячкової. Важливу роль для фільму відіграє пісня та відеоряд «Я маю крила» від Паліндрома.

Цей трек втілює ідею свободи та внутрішнього вибору, ставши символом змін і пошуку себе. Музикант Степан Бурбан (Паліндром) поділився своїми роздумами щодо фільму:

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– Це кіно, на перший погляд, про підлітків і необдумані вчинки в цьому віці, але після перегляду розумієш, що ці підлітки можуть навчити дечого важливого найдоросліших людей цієї планети. Цей фільм про свободу, до якої ніхто з нас не був готовий. Про прийняття себе і сміливість бути собою та йти проти натовпу, шукаючи свій унікальний шлях.

Залучення Паліндрома до створення офіційного саундтреку було очевидним вибором для команди. Дмитро Майстренко, керівник промо FILM.UA Distribution, згадує:

– Коли ми почали думати, кого із сучасних виконавців хотіли б залучити до написання OST, першим в моєму списку був Паліндром. Першим за цілою низкою причин. Музикант не тільки підтвердив наші сподівання, а й створив пісню, яка стала справжнім продовженням історії. Саундтрек «Я маю крила» наче розширює всесвіт стрічки «Назавжди-Назавжди» і органічно доповнює її новими сенсами.

Для творчої команди було важливо, щоб музика максимально відповідала духу фільму і підсилювала його атмосферу. Режисерка стрічки, Анна Бурячкова, зазначила, що музика завжди є ознакою покоління та соціальної формації. Вона підкреслила, що особливий саунд 90-х, який втілює пісня Паліндрома, не лише змогла передати атмосферу того часу, а й побудувати зв’язок із сучасністю.

Фільм «Назавжди-Назавжди» вже доступний до перегляду у кінотеатрах. Він занурює у Київ кінця 90-х, коли юність була водночас і бунтом, і пошуком себе. Це не просто історія про минуле – це погляд на соціальні реалії того часу через призму життєвих випробувань учнів старшої школи. Кожен з героїв кидає виклик обставинам і собі, відкриваючи складні життєві істини.

Стрічку створено у копродукції України та Нідерландів кінокомпанією DGTL RLGN та продакшну Rinkel Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Головні ролі виконали Аліна Чебан, Артур Алієв, Захар Шадрін та Єлизавета Цілик. У фільмі також знялася актриса театру та кіно, телеведуча й інфлюенсерка Даша Малахова.

Нагадаємо, що світова прем’єра картини відбулася торік у межах 80-го Венеційського кінофестивалю. А також встигла підкорити поціновувачів кіно на міжнародних фестивалях у Люксембурзі, Котбусі, Манчестері та Стамбулі.