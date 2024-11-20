У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму «Назавжди-Назавжди»

19 листопада у столичному кінотеатрі «Оскар» ТРЦ Gulliver відбувся допремʼєрний показ ігрової стрічки «Назавжди-Назавжди» режисерки Анни Бурячкової, який вже 21 числа вийде у широкий прокат.

На прем’єрі зібралася творча команда фільму, представники кіноіндустрії, медіа, шоу-бізнесу, громадські діячі, музиканти та блогери: Алан Бадоєв, Анатолій Анатоліч, Юла Яцечко, Іван Люлєнов, Антоніна Ноябрьова, Валерій Харчишин, Олексо Гладушевський, Денис Тарасов, Євген Тунік, Денис Дудко, Марія Панків, Христина Ігнат, Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк та інші.

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Повнометражний фільм розповідає про компанію учнів старшої школи, які в буремні часи намагаються знайти себе, випробуючи межі дозволеного та власні переконання на міцність. У світі, де майбутнє здається невизначеним, вони обирають свободу, яка вабить та лякає, дарує сили та зраджує надії, розкриває можливості та оголює страхи, кидає виклики соціальним нормам та змушує приймати наслідки власних рішень.

За словами режисерки Анни Бурячкової:

– Цей фільм, як серце підлітка. Б’ється нерівно, але пристрасно та сміливо, захоплюючи своєю відвертістю та жагою до життя.

Перед початком показу глядачі отримали унікальну можливість побачити прем’єру кліпу та пісні «Я маю крила» від Паліндрома, що стала офіційним саундтреком до фільму. З 21 листопада трек буде доступний на всіх музичних платформах разом із виходом фільму в прокат.

Після перегляду стрічки глядачі мали змогу поспілкуватися з представниками творчої групи, поставити запитання та поділитися власними враженнями.

– Я була настільки в шоці, що навіть забула сфотографувати команду після премʼєрного показу фільму! Маю на згадку запрошення і куп емоцій від перегляду! Я хочу сказати, що це дуже високий рівень українського кіно. Все ідеально – від сценарію до мікродрібниць. Радію, що знаю людей, які створили це, і що маю честь насолоджуватись їхніми доробками, – поділилася продюсерка та режисерка Даша Ши.

– Фільм «Назавжди-Назавжди» Анни Бурячкової – це глибоко атмосферна стрічка, яка намагається заглянути у світ підліткової розгубленості, любовних заплутаних стосунків і важких соціальних реалій 90-х. Картина відзначається вражаючою операторською роботою: камера ніжно фіксує емоції героїв, а палітра кольорів, що нагадує радянську естетику, створює відчуття емоційної холоднечі та безвиході, – відзначила українська актриса театру та кіно, співачка Мирослава Філіпович.

Партнерами заходу стали аналогова фотолабораторія та магазин Fotovramci, які зафіксували гостей фільму на плівку. Також саме вони відсканували весь бекстейдж-контент, знятий творчою командою та фотографами фільму. Гості також мали змогу отримати миттєві фото на камеру Instax WIDE 400 від Fujifilm Україна. Пригощали на події сидром від мережі барів «Білий Налив» та коктейлем Bellini від VillaUA, компанія Avalon забезпечила артезіанською водою, а бренди CHIPSTER`S та Hroom – смачними снеками. Приємним сюрпризом для гостей стали символічні подарунки від б’юті-спільноти MAKEUP Club. А бренд U-R-SO підтримав захід, створивши ексклюзивну лімітовану колекцію чокерів у колаборації з командою фільму «Назавжди-Назавжди».