Раміна Есхакзай зустрінеться з лідерами НАТО в Брюсселі

Журналістка Раміна Есхакзай приєднається до лідерів НАТО з нагоди 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід відбудеться 19 та 20 листопада у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Захід під назвою «1000 днів: думки кріейторів» (1,000 Days On: A Creator Exchange) об’єднає лідерів НАТО, Голову Місії України при НАТО, міжнародних високопосадовців та інфлюенсерів з України та країн Альянсу. Раміна Есхакзай приєднається до обговорення за круглим столом пріоритетної підтримки НАТО України та важливості нашої країни, як партнера для Альянсу. Мета заходу – зміцнення солідарності НАТО з Україною, об’єднання заради безпеки, миру та свободи.

Протягом двох днів інфлюенсери з різних країн інформуватимуть світову спільноту про подробиці діалогу.

Під час заходу Раміна Есхакзай з колегами працюватиме разом із британським митцем Тімом Маррсом та українським художником з Бельгії Андрієм Бабенко. Тандем співпрацюватиме над унікальною роботою у цифровому форматі, яку представлять в штаб-квартирі міжурядової організації. Робота «НАТО з Україною» стане потужним символом спільної рішучості НАТО та України, а також незмінної важливості їхнього партнерства.