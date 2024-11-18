Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

16 листопада відбувся перший сольний концерт трендсеттера української сцени – Parfeniuk. Артист зібрав солдаут у столичному клубі Origin.

Parfeniuk ексклюзивно презентував майбутній альбом «Врубай», який вийде у світ 28 листопада. Не дивлячись на це, зала в унісон співала вже відкриті сингли: «Врубай» та «Де би ти не була».

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– Для мене цей концерт – віддушина. Я настільки був задіяний у процес, що сценарій та креативи для запрошення готував сам. Все, що ви побачили на сцені – це були мої ідеї, до найменших деталей, – поділився Parfeniuk.

Концерт був розділений на дві частини: у першій Parfeniuk презентував майбутню платівку, у теплій, ніби домашній атмосфері, а у другій частині, повернувся у минуле, виконавши улюблені хіти публіки у образах стилю 80-их. Атмосферу заходу підкреслювали балет та стильний віджеїнг.

– Мені здається, що я розчинився на сцені і віддався вам на всі сто. Дуже вдячний своїм друзям-артистам, які розділили зі мною цей день. Не можу не згадати свій найкращий бенд, завдяки якому ви чули всю программу у неймовірному музичному звучанні, – прокоментував Parfeniuk.

Запрошеними гостями сольного концерту стали: маленька NICOLE, яку Parfeniuk продюсує музично, alyona alyona з якою анонсували майбутній спільний трек «Шо ти там?», Wellboy з яким запалили сцену з хітом «Забий». Фінальним номером програми став гарячий дует зі співачкою KOLA – «Температура».

– Але найважливішим цього вечора були — ви! Моя аудиторія. Я вдячний вам за підтримку та всіх обняв! – Parfeniuk.