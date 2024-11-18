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Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

16 листопада відбувся перший сольний концерт трендсеттера української сцени – Parfeniuk. Артист зібрав солдаут у столичному клубі Origin.

Parfeniuk ексклюзивно презентував майбутній альбом «Врубай», який вийде у світ 28 листопада. Не дивлячись на це, зала в унісон співала вже відкриті сингли: «Врубай» та «Де би ти не була». 

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– Для мене цей концерт – віддушина. Я настільки був задіяний у процес, що сценарій та креативи для запрошення готував сам. Все, що ви побачили на сцені – це були мої ідеї, до найменших деталей, – поділився Parfeniuk.

Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

Концерт був розділений на дві частини: у першій Parfeniuk презентував майбутню платівку, у теплій, ніби домашній атмосфері, а у другій частині, повернувся у минуле, виконавши улюблені хіти публіки у образах стилю 80-их. Атмосферу заходу підкреслювали балет та стильний віджеїнг. 

– Мені здається, що я розчинився на сцені і віддався вам на всі сто. Дуже вдячний своїм друзям-артистам, які розділили зі мною цей день. Не можу не згадати свій найкращий бенд, завдяки якому ви чули всю программу у неймовірному музичному звучанні, – прокоментував Parfeniuk.

Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт
Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

Запрошеними гостями сольного концерту стали: маленька NICOLE, яку Parfeniuk продюсує музично, alyona alyona з якою анонсували майбутній спільний трек «Шо ти там?», Wellboy з яким запалили сцену з хітом «Забий». Фінальним номером програми став гарячий дует зі співачкою KOLA – «Температура». 

Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

– Але найважливішим цього вечора були — ви! Моя аудиторія. Я вдячний вам за підтримку та всіх обняв! – Parfeniuk.

Parfeniuk відіграв свій перший сольний концерт

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