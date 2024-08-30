Оля Полякова — «Білий налив»: дивитись онлайн прем'єру кліпу

Над композицией «Білий налив» вместе с Поляковой работала певица и автор песен TAYANNA, а также был использован сэмпл легендарного хита Ирины Билык.

Песня «Білий налив» — это первый опыт работы Оли Поляковой с Татьяной Решетняк, известной как ставшая автором трека TAYANNA. Также в новой песне Полякова использовала сэмпл хита певицы Ирины Билык, а именно ее композиции «Так просто» 1996 года. Оля лично обратилась к Билык с просьбой разрешить использовать отрывок песни.

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Режиссером видеоклипа на песню «Білий налив» стал Дмитрий Шмурак, уже работавший с певицей над клипом «Эй, секундочку», «Королева Ночи» и другие.

Новую видеоработу Оли Поляковой снимали под Киевом. Романтическая песня «Білий налив» рассказывает о чувстве героини на этапе угасания отношений, и эта любовь начинает напоминать детектив. Когда-то героиня вдохновлялась взглядом своего избранника, но сейчас ей грустно, ведь «вовремя глаза любимого как лампочки погасли».

У песни есть необычное для Поляковой звучание. «Білий налив» не последняя совместная работа Оли в сотрудничестве с TAYANNA. Артистки записали еще одну композицию, съемки клипа, на которую состоялись на Капри, но подробности работы пока держатся в секрете.