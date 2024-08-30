«Цей подкаст змінить моє життя назавжди», — зірковий майстер зачісок Михайло Прус про власний камінг-аут, реакцію рідних та особисте життя

28 серпня на YouTube-каналі української оранжевої блогерки Аніти Соловей, яка також є засновницею додатку для медитацій і карми Ukarm, вийшов довгоочікуваний подкаст разом із зірковим майстром зачісок Михайлом Прусом.

У новому випуску подкасту Михайло поділився історією, яка може поділити його життя на «до» та «після». Попри опір близьких, які були проти цього інтерв’ю, зірковий майстер зачісок зважився розповісти про особисте життя та зробив камінг-аут.

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— Готуючись до питання, як зробити камінг-аут, я собі в голові вже приписував те, що ви маєте бути готові до абсолютно будь-якої реакції. Тому що, на жаль, у нас таке суспільство. Саме виховання наших батьків було іншим, і складався такий стереотип, що це дуже погано, що це відхилення чи порушення, — ділиться Михайло Прус.

У подкасті Аніти Соловей Михайло розповів про складнощі, з якими стикаються люди, що вирішують зробити камінг-аут, і про те, як важливо бути готовим до будь-якої реакції з боку близьких. Він згадав, як спілкувався з матір’ю, котра, почувши новину, спочатку мовчала, а потім промовила: «Внуків в мене не буде». Тим не менш, підтримка і мами, і тата, який дізнався про це пізніше, була несподіваною.

— Ти зараз говориш, що в мене третій раз мурахи. Я хочу висловити вдячність, повагу і шану твоїм батькам, бо я розумію, що для них це була точно нелегка історія, але вони круті, — говорить Аніта Соловей.

Дивіться новий випуск подкасту Аніти Соловей та Михайла Пруса на YouTube-каналі Аніти Соловей, щоб дізнатися ще більше деталей цієї емоційної та відвертої розмови.