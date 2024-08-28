Supernation Charity Tour 2024: «Друга Ріка» відправляється в благодійний європейський тур

Один із найвідоміших колективів української рок-сцени — «Друга Ріка» — оголосив благодійний тур Європою під назвою Supernation Charity Tour 2024. Серія концертів має на меті зібрати донати на потреби ГУР МО України.

У серпні-вересні музиканти виступлять у містах Польщі, Німеччини, Словаччини, Австрії та Угорщини:

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29 серпня — Краків, Rynek Główny

30 серпня — Вроцлав, Plac Wolności

31 серпня — Дрезден, Postplatz

1 вересня — Лейпциг, Wilhelm-Leuschner-Platz

4 вересня — Дармштадт, Karolinenplatz

5 вересня — Нюрнберг, Kornmarkt

6 вересня — Мюнхен, Wittelsbacher Platz

7 вересня — Братислава, Ukrajinský Festival Bratislava

8 вересня — Відень, Maria-Theresien Platz

9 вересня — Грац, Tummelplatz

10 вересня — Будапешт, Ferencvárosi Művelődési Központ és Színház

Вхід на всі концерти вільний, в рамках подій буде проведено благодійний аукціон з унікальними лотами та збір донатів. Гурт закликає українців за кордоном допомагати наближати перемогу України, доєднуючись до концертів:

— Війна триває, кожен українець долучається до допомоги, як може. Ми робимо те, що вміємо найкраще — виступаємо, співаємо пісні та збираємо цим донати на ЗСУ. Цього разу вирушаємо в тур Європою, щоб зібрати кошти на потреби ГУР МО України. Разом з тим нагадуємо світові про важливість підтримки нашої країни й даруємо українцям за кордоном частинку рідного дому. Ми веземо пісні, які об’єднують, підтримують та надихають. Приходьте на концерти, по можливості донатьте — це зараз важливо, — зазначив лідер гурту Валерій Харчишин.

Назва туру Supernation походить від однойменного альбому «Другої Ріки», який побачив світ у 2014 році. Частина пісень збірки, написаних в перший рік російського вторгнення в Україну, змальовують оголені відчуття та усвідомлення нового на той час явища — воєнного стану. А у нинішніх реаліях треки «Я чую» та «Хто, якщо не ти?» звучать, як висновок та вирок байдужості.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну «Друга Ріка» активно підтримує ЗСУ. Нещодавно музиканти відзвітували про передачу ще 200 FPV-дронів.

Завдяки різним благодійним ініціативам та допомозі прихильників, колектив зібрав загалом понад 20 мільйонів гривень. На ці кошти було закуплено та передано ЗСУ необхідну амуніцію, спорядження, спецавтомобілі та карети швидкої допомоги. Минулого року гурт почав закупати FPV-дрони. З того часу колектив передав на потреби ЗСУ майже 600 безпілотників.