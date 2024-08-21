На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай RAMINA вийшов новий випуск з публічними українцями, які відверто зізналися, що страждають на депресію

Що стало причиною недуги, коли вперше помітили зміну свого стану, як прийняли рішення звернутися по допомогу, ці та інші подробиці власної історії розповіли військовий та музикант Женя Галич, блогерка та підприємця Христина Бичкова, інфлюенсерка та співачка Анастасія Марків, колишній військовослужбовець Асан Ісенаджиєв, а психіатр, кандидат наук та письменниця Світлана Ісаєнко дала дієві поради, як розпізнати хворобу.

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Женя Галич зізнався, як у нього розпочалася депресія

– Мені зараз 40 років, до 36 років, я навіть не мав поганого настрою. Я був найжиттєрадіснішою людиною у своєму оточені. Я перехворів ковідом на початку 2020 року, щось змінилося на біохімічному рівні, я вперше відчув панічну атаку. Такого зі мною ніколи не було. Я не звертав на це уваги, і з часом це зникло. У 2022 році безтурботний хлопчик перетворився на чоловіка за два дні, я взяв на себе відповідальність і вирішив, що мій обов’язок захищати країну. Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись на одинці, запиваючи це все алкоголем. Мені здавалося, коли з’являється тривожність, то треба випити і тоді одразу попустить.

Женя Галич розповів, що боровся з побутовим алкоголізмом

– У побутовому алкоголізмі найстрашніша річ, що ти не запиваєш звичайну горілку солодким напоєм. Побутовий алкоголізм побудований на тому, що ти отримуєш задоволення, що у тебе гарно вбраний стіл, є що поїсти, що випити, чим зайнятися, але ти сам. Це почалося як тільки я почав лишатися під час ротації сам. На Сході ми не пили зовсім, це було суворо заборонено. Ти приїжджаєш у порожній будинок, вмикаєш фільм, щоб подивитися його приємно, робиш собі сім порцій джин-тоніка і вирубаєшся.