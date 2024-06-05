Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв: про стосунки, сім’ю і розлучення у першому випуску подкасту «Квиток на Марс»

Сьогодні інфлуєнсерка, YouTube креаторка та громадська діячка Маша Єфросиніна презентувала свій новий проєкт — подкаст «Квиток на Марс». Подкаст — не інтерв’ю, а діалог, щира розмова чоловіка та жінки на важливі для обох теми. Гостем першого випуску на тему «Він, Вона, Війна» став чоловік Маші — військовослужбовець Тимур Хромаєв.

— Перша розмова буде по-особливому глибока та відверта особисто для мене. Чесно кажучи, я дуже хвилювалася перед зустріччю з цією людиною. Адже героєм першого подкасту став військовий і мій чоловік Тимур Хромаєв. Раніше ми ніколи не обговорювали питання, які нас турбують, так відкрито, на публіку, — коментує Маша Єфросиніна, авторка проєкту.

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— Ми поговоримо про те, як змінилася наша сім’я після початку повномасштабного вторгнення, та чому Тимур ухвалив рішення стати військовим самостійно, не порадившись зі мною. Про заповіт, який Тимур залишив. І чутки про розлучення та молоду коханку Тимура, — розповіла Маша Єфросиніна.

— Ютуб канал для мене — це про починати з нуля. Так, колись, зареєструвавши його, і побачивши, що на нього підписалося лише 19 тисяч, мені все здалося провалом. І так кожен проєкт на каналі — ти ніби проходиш все знов з нуля: залетить-не залетить, сподобається-не сподобається. І це ж не телебачення: відповідальність не на продюсерах/ директорах, а виключно на тобі.. І ось премʼєра нового проєкту, який я давно хотіла реалізувати. Де я не буду інтервʼюеркою, а буду жінкою: зі своїми поглядами, позицією та життєвим досвідом. Моїми візаві будуть виключно чоловіки: з їхніми поглядами, позицією та досвідом, — ділиться Маша в своєму інстаграмі.

Гостями наступних випусків стануть ветеран війни, холостяк Олександр Терен (тема «Що для тебе кохання?»), стендап комік Микола Зирянов (тема «Мода на толерантність»), телеведучий та гуморист Єфим Константиновський (тема «Я любитиму тебе будь-яким?»). Подкаст доступний у відео версії на YouTube-каналі Маші Єфросиніної, а також в аудіо версії на Apple Podcasts, Spotify Podcasts, NV Podcasts та MEGOGO audio.

Фото — скриншот з відео