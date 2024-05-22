«Цей концерт був для мене дуже особливим»: Макс Барських виступив з надихаючим шоу «Зорепад. На біс» у Палаці спорту

У київському Палаці спорту пройшов концерт артиста. Макс Барських подякував українцям за їхню сміливість залишатися в Україні під час війни

Тисячі прихильників артиста почули легендарні пісні та нові хіти українською, а також мали нагоду відверто спілкуватися з Барських на актуальні питання сьогодення.

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15 травня Макс Барських виступив із концертом на одному з найбільших майданчиків країни. Незмінно щирий та щедрий на прояв найглибших почуттів співак підготував для слухачів особливий репертуар, який вони буквально знають на пам’ять. Саме ці пісні понад 15 років є символом такої бажаної, особливо сьогодні, стабільності. Але й нові хіти артиста глядачі співали у форматі великого багатотисячного караоке, підтримуючи тим самим музиканта.

— Цей концерт був для мене дуже особливим. Як і кожен українець, я відчуваю велику напругу та роз’єднаність у нашому суспільстві, багато сварок, багато переживань… Саме тому, у цей вечір я зосередився на спілкуванні зі своїм слухачем, щоб надати їм надію та повернути віру в те, що пісня може гуртувати людей навколо своєї країни — навколо нашої загальної місії. Як і завжди, мій концерт почався з подяки нашим військовим, яким ми завдячуємо щохвилини безпеці нашого життя, — прокоментував виступ музикант.

У своєму відгуку в соц мережах від побаченого колега та подруга артиста Наталя Могилевська написала наступне:

— Ніжний, скромний, романтичний. Завжди працюючий над собою. Прекрасний музикант та людина, яка не біжить за титулами, а йде своїм шляхом. Своїм прекрасним окремим шляхом. Дякую тобі, Максе! Я вчора була дуже приємно вражена цілісністю твого внутрішнього спокою, твоїм прекрасним концертом, який несе радість і позитив людям, — зазначила Могилевська.

На концерті у Палаці спорту прихильники Барських заспівали разом «Тумани», «Танцювати», «Бестселер», «Небо», «Зорепад», «Подруга ніч», «Знайди себе», «Але», «В твоїх очах», «Чекай мене», «Все можливо», «Замало», «Ритми »та багато інших.

Серед колег по сцені, які відвідали шоу музиканта, можна було побачити Олю Полякову з донькою Марією, Машу Єфросиніну із сином Олександром, продюсера Михайла Ясинського, співачку Аню Трінчер, ETO LUBOV, гурт Ziferblat, співака Ostrovskyi, Генадія Вітера, Володимира Завадюка, Олю Бажану та багато інших.