Анна Трінчер разом з Diana Gloster, Анітою Соловей та Валерією Андріївною відверто розповіли про свої вподобання в шоу «Перепрошую»

18 травня на своєму ютюб-каналі Анна Трінчер разом зі своїми подругами Diana Gloster, Анітою Соловей та Валерією Андріївною запустили відверте, сміливе та провокативне шоу «Перепрошую», де обговорюють гострі теми з власного досвіду.

«Перепрошую» – це шоу з високим рівнем щирості від зірок шоубізнесу, в якому розмови на публіку про те, що колись було табу, стають головною темою. Крізь об’єктив камери інфлюенсерки ділитимуться своїми власними історіями, думками та переживаннями, що стосуються різних відвертих та болісних тем.

У першому випуску «Перепрошую», глядачі побачать, як чотири подружки обговорюють свої перші стосунки, факапи та експерименти в сексі.

— Моя мама не спілкувалася зі мною тиждень, коли дізналася, що я втратила цноту. Я відчувала дуже велику провину перед нею, – поділилася Анна Трінчер.

— Я запросила колишню свого хлопця для сексу втрьох. Це була моя найбільша помилка, бо після цього вони зійшлися, – розповіла Валерія Андріївна.

— Мій хлопець зрадив мені з моєю найкращою подружкою. Вона була мені, як сестра, – поділилася Diana Gloster.

— Мені було 13, коли вперше я зайнялася сексом. Зараз би я віднесла це до насильства, – про свій перший секс розповіла Аніта Соловей.

Відверті розмови та життєві історії – все це ви побачите в новому шоу на каналі Анни Трінчер.